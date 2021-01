Uomini e Donne anticipazioni 12/1: Sophie una furia, lui si alza ed esce dallo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 gennaio, riportate da Il Vicolo delle news, mostrano l’ennesimo colpo di scena per il trono di Sophie Codegoni: dopo il bacio con Giorgio, lui lascia lo studio.

Uomini e Donne sembra aver portato finalmente in scena tronisti degni di nota, che fanno restare il pubblico con il fiato sospeso e se ne sentiva la mancanza, visto che da poco il Trono Classico aveva perso la sua luce iniziale, ma i protagonisti di quest’anno sanno bene come tenere l’attenzione dei telespettatori ben alta.

Dopo il colpo di scena di Davide Donadei, questa volta l’attenzione rimane ben alta su Sophie Codegoni e tenetevi forte perché durante il corso dello spazio a lei dedicato ne accadranno di cose.

Se durante la scorsa registrazione lei aveva baciato Giorgio a telecamere spente, a suo rischio e pericolo a causa della pandemia attualmente in corso, ora le cose sono drasticamente cambiate. L’esterna tra i due non è che va male, di più. Lei arriva da lui già furiosa perché non le ha risposto in chat e durante il corso dell’esterna lei lo definisce noioso, nonostante avesse organizzato un’uscita al karaoke. I due finiscono con il litigare e la situazione in studio non sembra migliorare, in quanto lei lo accusa di essere impassibile e di non interessarsi alle dinamiche che si creano in studio. Nonostante lei dedichi molte attenzioni a Matteo, ma attenzione perché farà molto di più. Gli dirà una frase che lo farà infuriare a tal punto da abbandonare lo studio durante il corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Che cosa gli ha detto?

Anticipazioni Uomini e Donne: conoscenza Sophie e Giorgio al capolinea?

Sophie Codegoni, durante il corso della registrazione, ha mandato su tutte le furie Giorgio, dicendogli qualcosa che difficilmente lui potrà superare. Tant’è che finiscono per insultarsi tutto il tempo. Che cosa mai gli avrà detto?

La tronista gli confida che non ha provato nulla durante il loro bacio e che se si fosse trovata in una situazione reale, nella vita di tutti i giorni, non sarebbe decisamente andata oltre quel momento. Ciò farà infuriare e non poco il corteggiatore che sceglierà di abbandonare lo studio. Tra Sophie e Giorgio la conoscenza è arrivata al capolinea o lei andrà a riprenderlo?

Parte del suo tempo, ovviamente, sarà dedicato anche a Matteo, che ha conquistato tutti durante la scorsa puntata. Lui le confida di esserci rimasto molto male per il bacio dato a Giorgio e per questo durante l’esterna non organizza nulla di speciale perché il suo unico obiettivo è quello di chiarire la situazione e ci riescono. Tant’è che in studio tra loro c’è una bella atmosfera.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 12 gennaio hanno lasciato tutti con il fiato sospeso e non è difficile capirne il motivo visto che è successo praticamente l’impossibile. Come si evolveranno le cose d’ora in poi?