Pancake cioccolato e pistacchio: per una colazione golosa e veloce da preparare

Siete alla ricerca di una ricetta golosa, semplice e veloce da preparare e soprattutto che contenga del cioccolato? Ecco come preparare un gustoso pancake all’avena per una colazione o una merenda.

La mattina si dice abbia l’oro in bocca, ma se all’oro sostituiamo del cioccolato e del pistacchio la giornata non potrà che iniziare con il ‘gusto giusto’. Il pancake all’avena farcito con cioccolato e crema al pistacchio diventerà sicuramente una delle vostre ricette preferite, anche da offrire ad un’amica per una merenda dolce ma che non provochi troppi sensi di colpa!

La ricetta del Pan Cake all’avena con cioccolato e pistacchio

Questa ricetta conquisterà il palato al primo assaggio e sarà davvero semplice e veloce da preparare. Il pancake all’avena con cioccolato e pistacchio è nato dalla maestria di stella_cooking_traveller . Scopriamo come preparare questo gustoso e goloso pancake passo dopo passo!

Gli ingredienti

45 gr farina di avena gusto cookies

100 gr di albume

10 gr di yogurt

10 gr di cocco rapè

limone+bicarbonato

La preparazione

Mettere la farina in una ciotola e aggiungere l’albume e mescolare bene, aggiungere anche lo yogurt sempre mescolando e infine far agire il bicarbonato+limone per qualche minuto…cuocere il cicciopancake in padella per 15 minuti da un lato e 5 dall’altro..e una volta raffreddato tagliare un triangolino (che lo andremo a farcire con la crema al pistacchio) fare una colata di cioccolato fondente sul restante pancake e decorare con della granella di pistacchio. Tempo di preparazione : 5 minuti

TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE COMPRESA LA COTTURA: 25 MINUTI