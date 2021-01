E’ l’opinionista della casa del Grande Fratello Vip più discussa del momento. Antonella Elia pronta a darti i numeri che potrebbero farti vincere!

Vuoi garantirti una meravigliosa e splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day? La fortuna va tentata!

I numeri li ricerchiamo in tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri che vogliamo giocare per ottenere la vittoria. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando succede qualcosa di inspiegabile o di importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Un viaggio che possa cambiarci la vita nei territori freddi del Nord del mond, una esperienza di piacere in Giappone. Non solo, ti piacerebbe un mese in crociere da favola per i mari del mondo, macchine di lusso e stilizzate nonché milioni di euro in banca?

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto.

Questi sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte e vogliono un bacio della dea bendata. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

E se i numeri te li offrisse proprio la peperina e chiacchieratissima opinionista della casa del GF VIP, al centro delle polemiche in questo periodo, Antonella Elia?

Antonella Elia pronta a darti tutti i numeri vincenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Oggi i numeri sono offerti da una delle donne più discusse del Grande Fratello Vip. Infatti, facendone derivare alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la donna, agli onori del chiacchiericcio anche per il rapporto con il suo ex Pietro delle Piane, vediamo che:

Nome: Antonella Elia

Antonella Elia Età: 57 Anni

57 Anni Data di nascita: 1 Novembre 1963

1 Novembre 1963 Luogo di nascita: Torino

Torino Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Titolo di studio: Diploma

Diploma Professione: Attrice, Showgirl

Attrice, Showgirl Altezza: 165 cm

165 cm Peso: 49 kg

49 kg Followers su Instagram: 323 mila

323 mila Curiosità: è stata una delle partecipanti più amate di Temptation Island Vip ed una delle più discusse concorrenti della casa del GF VIP. Ora riveste invece il ruolo di opinionista al fianco del cantante Pupo

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la tutto pepe opinionista tanto popolare anche sul web, Antonella Elia:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della peperina show girl con una lunga carriera alle spalle ed inoltre anche il giorno in cui è nata)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri della peperina show girl con una lunga carriera alle spalle ed inoltre anche il giorno in cui è nata) 3 (la prima cifra del numero di follower che seguono l’acclamata e chiacchierata opinionista del GF VIP)

(la prima cifra del numero di follower che seguono l’acclamata e chiacchierata opinionista del GF VIP) 8 (lo scorpione è l’ottavo dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la bellissima donna ex fidanzata di Pietro delle Piane)

(lo scorpione è l’ottavo dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la bellissima donna ex fidanzata di Pietro delle Piane) 19 (le prime due cifre dell’anno di nascita della bellissima show girl che tanto fa parlare di sé)

(le prime due cifre dell’anno di nascita della bellissima show girl che tanto fa parlare di sé) 23 (le ultime due cifre del numero di follower che la donna tutto pepe ha sul proprio account Instagram)

(le ultime due cifre del numero di follower che la donna tutto pepe ha sul proprio account Instagram) 49 (il peso della bellissima donna che nelle decadi scorse ha tanto fatto parlare per i suoi continui scontri dietro le quinte con Mike Bongiorno)

(il peso della bellissima donna che nelle decadi scorse ha tanto fatto parlare per i suoi continui scontri dietro le quinte con Mike Bongiorno) 57 (gli anni di età della donna che dichiara fiera gli anni che porta benissimo)

(gli anni di età della donna che dichiara fiera gli anni che porta benissimo) 63 (le ultime due cifre del suo anno di nascita)

(le ultime due cifre del suo anno di nascita) 65 (i centimetri di altezza oltre al metro che caratterizzano la splendida show girl)

Sulla base dei calcoli fatti sulla splendida donna e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che la tutto pepe show girl possiede possiamo procedere con il mostrare quali sono i numeri fortunati di Antonella Elia:

1 – 3 – 8 – 19 – 23 – 49 – 57 – 63 – 65

Antonella Elia è pronta a darti i numeri che ti servono e farti vincere!