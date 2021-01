Dayane Mello nei guai? Lei si sfoga, ma la regia censura tutto – VIDEO

Dayane Mello ha problemi legali? La bella modella brasiliana ne ha parlato con alcune concorrenti al Grande Fratello Vip, ma la regia ha censurato tutto, alzando il volume della musica senza far comprendere cosa stesse raccontando.

Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di quest’edizione, che si è ritrovata al centro di numerose polemiche che hanno aiutato il pubblico del piccolo schermo a comprendere maggiormente tutte le sfumature della sua complessa personalità.

La bella modella brasiliana però potrebbe trovarsi nei guai e a raccontarlo è stata lei stessa alle sue compagne di viaggio al GF Vip quando durante l’aperitivo è stata chiamata in confessionale degli autori e dopo ha confidato alle ragazze di sospettare che le cose nel mondo esterno per lei non stiano andando propriamente come sperato. Che cos’è successo? Purtroppo Dayane Mello è stata censurata al GF Vip, che ha alzato il volume della musica, complice Adua Del Vesco che ha intonato la canzone, lasciando comprendere poco di quello che ha raccontato, ma quel poco è bastata per far comprendere in linee generali la situazione.

GF Vip: Natalia Paragoni ha diffidato Dayane Mello? Le ipotesi

Dayane Mello ha raccontato alle altre concorrenti del Grande Fratello Vip che le sarebbe arrivato un documento per il cambio di avvocato e che il tutto le sarebbe stato raccontato dalla sua manager. “Ho firmato un documento che mi ha mandato la mia manager per cambiare avvocato. Sta succedendo qualcosa, ci sarà un casino“ ha dichiarato prima che la produzione alzasse il volume della canzone di Mina per non far comprendere il resto del contenuto della sua conversazione.

In rete però non sono mancate le prime supposizioni riguardo a cosa possa essere successo. Negli scorsi giorni Sonia Lorenzini aveva dichiarato che probabilmente anche Dayane sarebbe stata diffidata da Natalia Paragoni, in quanto è stata lei a lanciare all’interno della casa più spiata d’Italia l’indiscrezione che l’avrebbe vista tradire il suo fidanzato Andrea Zelletta durante la scorsa estate, creando non pochi malumori. Tant’è che Natalia ha diffidato, in maniera ufficiale, anche la produzione del reality show di successo di Alfonso Signorini affinché non si parli più di tale argomento.

Che Sonia abbia anticipato le intenzioni di Natalia e che quest’ultima abbia scelto di proseguire con azioni legali anche nei confronti di Dayane? Al momento queste sono soltanto supposizioni, in quanto a meno che non ne parli la stessa Paragoni, gli altri protagonisti della vicenda non possono sbilanciarsi sotto l’occhio vigile delle telecamere ed è forse questo il motivo per cui la produzione ha censurato ogni cosa.

Dayane: ” assinei agora um documento que minha empresária mandou pelo advogado deve está acontecendo alguma coisa” Não sabemos se é bom ou ruim pic.twitter.com/vp6HkOk8ma — Tropa Reality (@Tropa_Reallity) January 7, 2021

Dayane Mello sospetta che una volta terminata quest’esperienza al GF Vip ci siano non pochi problemi ad aspettarla, sarà realmente così o queste sono soltanto preoccupazioni infondate da parte sua? Staremo a vedere, per quanto possibile, come si evolveranno le cose.