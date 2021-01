Sonia Lorenzini vuota il sacco: Natalia Paragoni non avrebbe diffidato solo il GF Vip

Sonia Lorenzini, a Casa Chi, ha rivelato che Natalia Paragoni non avrebbe diffidato soltanto la produzione del Grande Fratello Vip, ma anche alcuni concorrenti che hanno lanciato il gossip del presunto tradimento ad Andrea Zelletta.

Sonia Lorenzini è entrata nella casa più spiata d’Italia, anche se è durata meno del previsto, non solo per scuotere un po’ gli animi dei concorrenti, in particolare quelli di Tommaso Zorzi, ma anche per fare un po’ da spalla ad Andrea Zelletta, visto che è una delle migliori amiche di Natalia Paragoni ed è proprio di che lei durante l’ultimo collegamento a Casa Chi si è parlato visto che ha scelto di diffidare la produzione del GF Vip a causa del gossip lanciato da alcuni concorrenti sul suo conto. Che la vedrebbero aver tradito il suo compagno durante il corso della scorsa estate.

Sul web la decisione di Natalia, approvata dalla sorella di Andrea, ha fatto parecchio discutere il pubblico della rete che si è abbastanza diviso. C’è chi sospetta lo abbia fatto perché ha realmente tradito il suo fidanzato, come insinuato da alcuni vipponi, e chi ritiene abbia reagito in questo mondo soltanto per tutelare la sua storia d’amore.

Sonia ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutto, ammettendo che da quanto le avrebbe confidato la Paragoni, la produzione non sarebbe la sola ad aver ricevuto una lettera dagli avvocati ma sembrerebbe che anche due concorrenti abbiano ricevuto un pensierino da parte sua.

Natalia Paragoni avrebbe diffidato due concorrenti del GF Vip. Curiosi di sapere chi sono?

Dayane Mello e Giacomo Urtis nei guai? Parla Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini, come anticipato, sembrerebbe sapere che in realtà la produzione di Alfonso Signorini non sarebbe stata l’unica a ricevere una diffida, ma anche due concorrenti. Di cui uno fa ancora parte del programma, mentre un altro avrebbe abbandonato il gioco relativamente da poco. La migliore amica di Natalia Paragoni ha anche confermato il motivo per cui lei ha scelto di agire in questo modo di fronte ai gossip che da qualche settimana a questa parte la stanno tormentando.

“Ero a conoscenza della sua intenzione di voler procedere per la sua immagine e sono del parere che sia arrivata ad un gesto del genere per proteggere la sua immagine” ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Tutto nella casa è uscito dalla bocca di Dayane e la situazione stava diventando abbastanza pesante nei confronti di una ragazza” ha proseguito. Tant’è che Natalia ha rivelato che darà le dovute spiegazioni soltanto ad Andrea Zelletta. “Penso sia stata diffidata anche la Mello“ ha aggiunto, sganciando una piccola bomba.

“Soltanto una piccola parte di quello che è stato raccontato corrisponde alla verità dei fatti. In quella vacanza, c’era sì il famoso Leonardo di cui si è parlato ma non erano soli. Con loro c’erano anche altre persone perché hanno preso tutti parte a degli eventi lavorativi, ma ora si stanno impegnando per distorcere la realtà rendendolo un episodio in cui c’è stato un tradimento“ ha poi proseguito. “Andrea era a conoscenza della vacanza, ma non era d’accordo perché geloso e non aveva piacere che lei facesse una cosa del genere poco prima il suo ingresso nella Casa, tutto qui” ha concluso, ma chi sarebbe l’altro concorrente a rischio?

Secondo quanto riportato dal portale Biccy, sembrerebbe essere Giacomo Urtis, visto che anche lui ha ammesso di essere a conoscenza di queste voce, ma quest’ultimo non sa se al momento sono arrivate conseguenzhttps://www.chedonna.it/wp-admin/admin.php?page=exactmetrics_reportse legali anche per lui.

“E’ scoppiata questa bomba perché a parlarne è stata Dayane Mello durante un suo confessionale” ha esordito lui. “Io ho soltanto confermato che ero a conoscenza dei gossip che giravano su Natalia, tutto qui” ha aggiunto. “Io vivo a Milano e conoscendo tante persone ti arrivano sempre delle voci, ma io in quella vacanza non c’ero quindi non posso confermare se sono vere o meno” ha poi proseguito. “Certo, me ne hanno parlato in tanti e forse in tutto questo c’è una base di verità“ ha continuato, parlando poi della sua situazione. “E’ arrivata una diffida alla produzione affinché non si parli di questa cosa e mi comporterò di conseguenza ma non so se sono stato diffidato anche io o meno. Chiamerò a Milano e vi farò sapere” ha poi concluso.

I nostri Vip hanno un’opportunità unica: riflettere e decidere cosa lasciar andare dell’anno appena passato e cosa invece custodire gelosamente ❤ #GFVIPhttps://t.co/YGGn6VYcIN — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2021

Natalia Paragoni ha diffidato anche Dayane Mello? Sonia Lorenzini sembrerebbe conoscere questa versione dei fatti, ma la fidanzata di Andrea Zelletta non si è ancora pronunciata in tal proposito e probabilmente non parlerà più dell’argomento se non con il diretto interessato.