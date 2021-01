By

Piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci a Dubai dove si trova con il figlio Natham Falco: il racconto della showgirl e come sta.

Piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci in quel di Dubai dove si sta godendo una vacanza con il figlio Nathan Falco. La showgirl, su Instagram, ha raccontato di essersi fatta male fisicamente. Nulla di grave fortunatamente per la Gregoraci che, sotto la sua ultima foto, ha raccontato nel dettaglio cos’è successo.

Bellissima e in splendida forma, la Gregoraci si sarebbe fatta male mentre faceva una sopra sottosopra, con la schiena appoggiata ad un albero. Una posa non semplice e che le ha causato qualche problemino come racconta lei stessa.

Incidente per Elisabetta Gregoraci: “A brasione al polpaccio destro e mano incerottata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

A provocare i piccoli problemi fisici ad Elisabetta Gregoraci sarebbe stata la foto che vedete qui in alto. “Sotto sopra. Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti voi!”, ha scritto la Gregoraci. “Mi sono schiantata contro una palma”, ha poi aggiunto pubblicando una storia su Instagram.



Niente di grave, dunque, per Elisabetta Gregoraci che, dopo aver partecipato alla puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip 2020, ha raggiunto il figlio Nathan Falco a Dubai dove si trova ancora saltando la puntata del reality show trasmessa il 4 gennaio.

L’ex moglie di Flavio Briatore non ha ancora svelato la data in cui rientrerà e non si sa se lunedì 11 gennaio sarà presente nello studio del Grande fratello Vip 2020 o salterà l’appuntamento.

I fans, nel frattempo, si godono la sua bellezza sui social e, sotto l’ultima foto con cui ha annunciato il piccolo incidente, sono tantissimi i complimenti che sta ricevendo. “E niente, la mia autostima è sparita”, ha scritto ironicamente la Gregoraci di fronte al fisico perfetto della Gregoraci. “Avresti dovuto documentare il momento dello schianto contro la palma, ma accettiamo comunque anche questa foto”, è il commento di una fanpage. E ancora: “Però devo dire che la tartaruga è sempre nel suo posto”, “Foto spettacolare”.



Nel frattempo, non mancano le polemiche con alcuni haters che hanno attacato la Gregoraci per la vacanza a Dubai a cui ha risposto duramente.