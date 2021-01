Elisabetta Gregoraci stroncata dal web. Lei sbotta: “Ogni tanto informatevi”

Elisabetta Gregoraci è stata stroncata dal web per essere volata a Dubai in piena pandemia. L’ex di Flavio Briatore però non ci sta e su Instagram risponde così.

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini e continua ad esserlo anche ora dopo che ha deciso di terminare la sua esperienza nella casa a causa del prolungamento della messa in onda. Come ormai risaputo, infatti, la produzione ha scelto di andare in onda fino a febbraio e non di terminare il reality show come precedentemente stabilito a dicembre. Per questo motivo l’ex di Briatore e Francesco Oppini hanno scelto di terminare la loro esperienza.

Ma come accennato, questo non ha impedito alla conduttrice, che ha stregato tutti con il suo look in total black, che continua ad essere tra i personaggi più chiacchierati dello showbiz. In particolar modo nelle scorse ore dove è finita al centro dell’ennesima polemica in quanto non è comparsa in studio durante la scorsa diretta di Alfonso Signorini in quanto è volata a Dubai. In molti hanno storto il naso e le hanno scritto insinuando che abbia violato il nuovo DPCM andando all’esterno.

La risposta di Elisabetta, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

Elisabetta Gregoraci risponde alle polemiche dopo il GF Vip

Elisabetta Gregoraci, come anticipato, è stata accusata di aver violato le norme del nuovo DPCM, volando dritta a Dubai, cosa che non è permessa secondo le regole se non per motivi lavorativi. La showgirl, venuta a conoscenza della polemica sul suo conto, anche perché si è ritrovata sommersa di commenti in cui se la accusava di tale atto, ha deciso di rispondere pubblicamente, chiarendo una volta e per tutte cos’è successo.

“Io non vivo in Italia, ma a Montecarlo” ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che è “comparsa” durante il bacio tra Pierpaolo e Giulia. “Le leggi lì sono diverse da quelle italiani, ogni tanto bisognerebbe informarsi prima. Credo sia importante” ha concluso, facendo notare che lei non ha infranto alcuna legge in quanto non viene in Italia, ma ci è venuta soltanto per permettere che l’esperienza nella casa più spiata d’Italia potesse avvenire.

Dopo la spiegazione di Elisabetta, il pubblico sembrerebbe essersi calmato nei suoi confronti, in quanto non ha violato in alcun modo nessun decreto poiché, come risaputo da diverso tempo e come si è ironizzato più volte al Grande Fratello Vip, lei vive a Montecarlo.

Nonostante l’esperienza a Dubai, Elisabetta Gregoraci è pronta a presenziare durante la prossima diretta del GF Vip. In quanto nonostante non sia più una concorrente, è senza alcun dubbio una delle colonne portanti di questa quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini e lo sa bene anche lui visto che le ha chiesto più volte di non abbandonare la casa e di proseguire con il suo percorso, ma Nathan Falco le mancava troppo e non poteva resistere altre settimane senza di lui.