Ecco la ricetta light che fa per voi! Vi presento questa cremosissima cheesecake che solo a guardarla vi dispiacerà mangiarla perché è davvero troppo bella.

Però credetemi, mangiatela senza pensarci due volte perché è davvero super gustosa e vi ruberà il cuore!

Ricetta Cuore Cheesecake rosa, light, facile, golosa!

Oggi scopriremo la nuova irresistibile ricetta di stella_cooking_traveller

Base al gusto di cacao che racchiude la cremosità della crema

Crema che rimane morbidissima e dal gusto unico

Qualche chicco di melograno per dare quella nota di freschezza in più

Deliziose stelle di cioccolato fondente tartufate al cacao amaro

Ingredienti per la base

6 fette biscottate

un po’ di latte di soia

burro di arachidi

10 gr cacao amaro

Ingredienti per la crema

150 g latte

5 gr farina di avena

2 gr agar agar

150 gr di yogurt greco

miele

Preparazione

Creare la base mescolando le fette biscottate sbriciolate con un po’ di latte, burro di arachidi e cacao amaro…schiacciare il composto in uno stampino a cerniera a forma di cuore (premere il composto su tutti i lati dello stampo in modo tale da formare la cornice del cuore) e far riposare in frigo.

Scaldare il latte con la farina di avena , l’agar agar e miele…in una ciotola mettere lo yogurt e aggiungere il composto, mescolare e versare il tutto nello stampo. Far solidificare in frigo per almeno 3 ore. Rimuovere la cheesecake dallo stampo, decorarla facendo colare del cioccolato fondente nel contorno, e fare dei ciuffetti di yogurt in superficie.

TEMPO DI PREPARAZIONE TOTALE COMPRESO IL RIPOSO IN FRIGO: 3 ORE E 15 MINUTI