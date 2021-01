C’è chi si ricorda del bel vampiro tenebroso di The Vampire Diares e chi mente. Ma che fine ha fatto oggi Ian Somerhalder?

Attore, modello, idolo delle ragazze, nei primi anni 2000 Ian Somerhalder ha conquistato il mondo per i suoi occhi di ghiaccio e il fascino del cattivo ragazzo.

Dopo un paio di ruoli da guest star in tv, nel 2000 WB affida a un Somerhalder 22enne uno dei ruoli principali in Young Americans, spin-off del teen drama Dawson’s Creek, di cui non ripete il successo. L’anno successivo debutta al cinema con L’ultimo sogno, cui segue Le regole dell’attrazione del 2002 in cui recita accanto a Jessica Biel e James Van Der Beek.

Diventa famoso nel 2004 quando ABC lancia il mystery drama Lost, di cui è uno dei protagonisti solo durante la prima stagione. Boone Carlyle, il suo personaggio, che riprende brevemente in alcuni episodi successivi, è uno dei “sopravvissuti” del volo Oceanic 815 – non il più simpatico ma sicuramente il più affascinante. Nonostante dunque Lost sia il primo telefilm di successo in cui compare, il suo successo personale arriva con The Vampire Diares, dove interpreta il bello e tenebroso fratello maggiore di vampiri, Damon Salvatore.

Ma che fine ha fatto oggi il bello e tenebroso di Damon Salvatore?

Ian Somerhalder oggi

Nato il giorno dell’Immacolata del 1978, ha fatto molto più che interpretare l’affascinante e tenebroso fratello maggiore dei Salvatore, anche se è con quel ruolo che ha fatto innamorare donne di tutte le età, mettendo d’accordo mamme e figlie, amiche e sconosciute.

Il suo motto preferito? Hello Brother.

Oggi, Ian è sposato con Nikki Reed, attrice diventata famosa con Twilight, con cui ebbe una storia controversa, dato anche i precedenti amorosi con la sua collega di set, Nina Dobrev. Ian e Nikki oggi hanno una bellissima bimba di nome Bodhi Soleil.

Da un punto di vista lavorativo, Ian ha molte produzioni in stand-by. Difatti, attende di poter continuare il progetto V Wars iniziato l’anno scorso (sotto il patricinio Netflix) e che lo vede di nuovo in mezzo ai vampiri ma questa volta dalla parte degli umani.

Inoltre, oggi è impegnato insieme al suo fratello di set, il co-protagonista di The Vampire Diares, Paul Weasley in un progetto nel campo del Beverage.