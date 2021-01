Dalla Ferragni alla De Lellis in intimo rosso: diamo i voti alle influencer

Dalla Ferragni alla De Lellis: sono diverse le influencer e modelle apparse su Instagram in intimo rosso. Diamo i voti ai completi in lingerie indossati in occasione delle feste.

Capodanno è appena passato e le feste si apprestano a salutarci e allora diamo i voti alle influencer che di recente hanno postato i loro scatti su Instagram in intimo rosso.

Se l’occasione fosse Natale o Capodanno poco importa, i loro completini più o meno sexy in lingerie erano completamente in linea con il clima di festa, perché il rosso si sa, è il colore che si indossa, sopra a Natale, e sotto a capodanno.

Dalla Ferragni alla De Lellis, passando per Valentina Vignali, Bianca Balti e Beatrice Valli. Scopriamo la lingerie rossa delle influencer e diamo loro i voti.

Chiara Ferragni incinta con l’intimo rosso in pizzo e seta di Intimissimi

Un trionfo di fertilità e bellezza. È apparsa così Chiara Ferragni qualche settimana fa su Instagram indossando un pigiama rosso super glam in seta con la camicia tutta aperta davanti a mostrare il pancione, che ancora non è nemmeno troppo evidente, e un reggiseno a triangolo in pizzo estremamente sexy, manco a dirlo, rosso anche questo. Il tutto a marchio Intimissimi. Per conoscere i must have di Chiara Ferragni puoi leggere qui.

Per la nostra bionda influencer il voto è un bel 9.

Giulia De Lellis in bralette e pantaloncini Tezenis

E ora vediamo l’intimo di Giulia De Lellis. Anche qui tutto rigorosamente rosso. L’ex di Damante indossa un reggiseno a bralette in raso e pizzo abbinandolo ad un pantaloncino rosso anch’esso di raso e rifinito in pizzo.

Il voto per la De Lellis è un 8.

Valentina Vignali sexy con l’intimo di Victoria’s Secret

L’ex gieffina non le manda a dire e si presenta su Ig con un completino super sexy rosso fuoco da mozzare il fiato. Una bralette lunga in pizzo e perizoma abbinato per Valentina Vignali che sfoggia un fisico da urlo.

Alla Vignali che ha osato dobbiamo dare un bel 9.

Bianca Balti la supermodella indossa Yamamay

Per la supermodella italiana Bianca Balti indossa una sottoveste in raso e pizzo di color rosso. Anche lei bellissima nella sua semplicità.

Il voto per la modella è un 8.

Beatrice Valli in intimo e vestaglia Intimissimi

E infine, chiudiamo questa rassegna di outfit di lingerie rossa con Beatrice Valli. La tre volte mamma indossa una completino intimo di Intimissimi color rosso. Reggiseno e slip con trasparenze per un look mozzafiato. Sopra la Valli indossa un kimono rosso in seta aperto davanti che lascia scorgere il fisico assolutamente perfetto nonostante le tre gravidanze, di cui una anche piuttosto recente.

Per Beatrice Valli il voto è 9.

E voi avete indossato l’intimo rosso sotto le feste?