Il Covid a quanto parrebbe sta continuando a frenare le tradizionali celebrazioni che si tengono ogni anno. Il Vaticano chiarisce la propria posizione.

Ebbene sì, purtroppo il Covid continua a porre freni anche per quanto riguarda le tradizionali celebrazioni della religione cristiano cattolica e che ogni anno spingevano migliaia di fedeli anche al Vaticano.

Purtroppo non c’è stato molto da fare in questo caso e quanto accaduto va al di sopra delle possibilità che il Santo Padre ha a disposizione per poter celebrare liberamente le proprie funzioni.

Fatto sta però che subitamente il Vaticano ha tenuto particolarmente a precisare il tutto senza dare quindi spazio ad ogni minimo dubbio o perplessità sulla vicenda che avrebbe potuto creare polemiche.

Niente battesimi il giorno 10 gennaio: per il Vaticano il motivo ha a che fare col Covid

Purtroppo Papa Francesco, che da poco ha compiuto 84 anni, non potrà celebrare il battesimo consueto nella Cappella Sistina dei bambini. Proprio a tal proposito c’è stata una nota di chiarimento da parte del Vaticano.

Il Vaticano ha infatti chiarito che “a causa della situazione sanitaria, in via precauzionale, quest’anno non si celebrerà il tradizionale battesimo dei bambini presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina la domenica del Battesimo del Signore”.

Specificando poi successivamente che invece “i battesimi dei bambini saranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza”. La celebrazione di per sé non è quindi annullata, ma solamente rimandata alle singole parrocchie.

Secondo infatti la consuetudine cristiano cattolica, i battesimi in Vaticano si sarebbero dovuti tenere tradizionalmente nella domenica del Battesimo di Gesù che proprio quest’anno cade il 10 di gennaio.

Il nostro Papa Francesco celebrerà invece regolarmente la Messa di oggi festa dell’Epifania. Quest’ultima, ovviamente, sempre nel pieno del rispetto delle norme anti contagio da coronavirus.

Per la fede cristiana la mancanza dei battesimi il giorno del battesimo di Gesù è un messaggio che purtroppo colpisce il cuore dei fedeli, anche se comunque questi verranno garantiti nelle rispettive parrocchie dei fedeli.

La pandemia si continua a far sentire anche al Vaticano e la chiesa corre ai ripari.