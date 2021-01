Roberto Maroni a casa dopo il ricovero: “È stata dura, faccio accertamenti”

Roberto Maroni, in ospedale per accertamenti dopo un malore accusato nella giornata di ieri fra le mura domestiche, è tornato nella propria residenza. Le parole dell’ex Ministro e Presidente della Lombardia.

Roberto Maroni, che ieri ha accusato un malore nella propria abitazione, fa sapere che sta bene. Poche e semplici parole per non allarmare ulteriormente amici e colleghi preoccupati per il suo stato di salute. Il noto politico, in forza alla Lega, partito con cui è pronto a candidarsi per la poltrona di Sindaco presso il Comune di Varese nel 2021, è stato portato d’urgenza all’ospedale più vicino per accertamenti.

Maroni, tornato a casa dopo il malore: come sta il politico

Salvini, leader del Carroccio, ha mostrato subito la propria vicinanza all’amico e collega: “Sono costantemente aggiornato sulle sue condizioni di salute”, aveva tranquillizzato i giornalisti. Ora a rompere gli indugi è lo stesso Maroni che ribadisce: “È stata dura, ma è tutto sotto controllo”. Bel sollievo dopo aver riscontrato anche qualche lieve ferita alla testa, dovuta alla caduta in seguito al malore.

L’ex Presidente della Lombardia ed ex Ministro, attualmente, è rientrato nella propria abitazione di Lozza: “Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso”, sottolinea. Segno che la situazione resta ancora da monitorare. Ciò che conta è lo scampato pericolo per l’uomo che lo scorso 28 dicembre – data della sua ultima apparizione pubblica prima del ricovero – ha espresso la chiara volontà di correre per la carica di Primo Cittadino varesino nel 2021. Maroni potrà farlo consapevole di essersi lasciato il peggio alle spalle.