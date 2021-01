Come non far affondare le gocce di cioccolato nei dolci: ecco il trucco

Se hai preparato un dolce o dei muffin e le gocce di cioccolato sono andate tutte rovinosamente sul fondo ecco il trucco per non farle più affondare.

Quante volte vi sarà capitato di fare un dolce e di arricchirlo con le gocce di cioccolato ma di vederle inesorabilmente affondare nel fondo dello stampo?

Muffin, plum cake, torte e ciambelloni e chi più ne ha più ne metta, sono tutti dolci che possiamo impreziosire con golose gocce di cioccolato a patto che riusciamo a mantenerle in superficie.

E se anche il sapore delle nostre torte, a causa di questo inconveniente, non resterà compromesso, l’aspetto sicuramente non ne gioverà. Alla fine anche l’occhio vuole la sua parte. E allora scopriamo insieme il trucco per far sì che le gocce di cioccolato non affondino sul fondo della teglia.

Ecco il trucco per non far affondare le gocce di cioccolato nei dolci

Un errore comune che capita spesso è quello di veder affondare sul fondo dello stampo le gocce di cioccolato con cui abbiamo arricchito i nostri dolci.

Che siano muffin, torte o plum cake, si tratta di un problema che non compromette il gusto del nostro dolce ma di sicuro il suo aspetto sì.

E se allora vogliamo realizzare muffin, oltre che buoni anche belli, con le gocce ben evidenti in superficie ecco il trucco che dovrete seguire perché ciò non accada più.

Innanzitutto è bene precisare che più l’impasto è sodo e cremoso e più sarà difficile per le nostre gocce affondare precipitosamente sul fondo.

E poi il segreto sta nel tenere le gocce di cioccolato in freezer almeno una mezz’ora prima di usarle o in alternativa va bene anche in frigorifero purché si raffreddino adeguatamente.

Una volta che abbiamo terminato la preparazione del nostro impasto e arrivato il momento di aggiungere le gocce di cioccolato le togliamo dal frigo o dal freezer e le passiamo nella farina. Prima di inserirle nel dolce però dovremo avere cura di setacciarle con un colino per eliminare la farina in eccesso.

L’umidità che si sarà formata sulle gocce di cioccolato dopo essere state in frigorifero permetterà alla farina di attaccarsi così da aderire bene sulla loro superficie.

A questo punto una volta che avremo inserito le gocce di cioccolato infarinate non dovremo mescolare troppo l’impasto così da non compromettere l’effetto della farina. Inoltre, aggiungiamo qualche altra goccia di cioccolato in superficie così da conferire al nostro dolce un aspetto ancora più scenografico.

Potremo mettere al posto della farina anche il cacao amaro, altrimenti andrà bene anche la farina di riso o la maizena.

Questo semplice trucco vi permetterà di ottenere un dolce dall’aspetto bello e scenografico inoltre, potrete utilizzarlo non solo per non far affondare le gocce di cioccolato ma anche per non far sprofondare l’uvetta, i canditi, o la frutta secca tritata come noci, mandorle o nocciole. Infine, se non avete le classiche gocce di cioccolato potrete sostituirle con del cioccolato tritato.

E voi lo proverete il trucco delle gocce di cioccolato per preparare le vostre torte?