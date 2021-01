Grave lutto nel mondo del cinema: a 65 anni è morta Tanya Roberts, bondgirl accanto a Roger Moore e star della serie tv Charlie’s Angels.

Grave lutto nel mondo del cinema. Il 2021 si apre con la morte di una delle bondgirl più belle e amate di sempre. A 65 anni, infatti, è deceduta Tanya Roberts che aveva affiancato Roger Moore nel film ‘007 – Bersaglio mobile’ del 1985 ed era stata una star della serie tv Charlie’s Angels.

La star di Hollywood era famosa nel mondo anche per aver recitato in Sheena, regina della giungla. La notizia della sua morte è stata diffusa dai media americani.

Tanya Roberts, the actress best known for playing a Bond girl in ‘A View to a Kill’ and Midge Pinciotti on ‘That ’70’s Show,’ has died. She was 65 https://t.co/jTAJ0jq1X4 pic.twitter.com/lLU58a1E36

— The Hollywood Reporter (@THR) January 4, 2021