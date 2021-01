Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a cuore aperto: “Abbiamo perso il nostro bambino”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in un toccante post hanno raccontato la perdita del loro bambino, scatenando diverse reazioni sul web. C’è chi ha mostrato loro tutto il sostegno necessario e c’è chi, invece, ha raccontato la propria esperienza.

Manila Nazzaro, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha apprezzato e non poco la sua forza e determinazione, lanciando all’interno del programma un’immagine di donna forte ed indipendente che non ha bisogno di un uomo al suo fianco per poter vivere ma che lo vuole con sé perché legata soltanto dall’amore.

Per questo motivo lei e Lorenzo Amoruso sono stati apprezzati dai telespettatori che da quel momento non hanno mai smesso di seguirli. Lo stesso pubblico ha gioito con loro nel vedere trionfare il sentimento che li lega, ma al tempo stesso non ha potuto non dispiacersi nel venire a conoscenza che durante il corso del 2020 la coppia ha perso un bambino. Quel bambino che tanto avrebbero voluto.

La notizia è stata data dalla conduttrice sul suo profilo Istagram, riuscendo a scuotere in poco tempo gli animi degli utenti della rete.

“Vogliamo salutare questo 2020, che è stato il periodo delle incertezze e della lontananza e del dolore” ha esordito l’ex Miss Italia, che recentemente si è raccontata da Silvia Toffanin, “Questo tempo ha rappresentato per me e Lorenzo l’anno della consapevolezza del nostro amore. Forte, limpido e sincero, ma ci ha lasciato un dolore profondo perché abbiamo perso il nostro bambino“ ha annunciato Manila. “Parlarne pubblicamente può essere una piccola carezza per tutte quelle coppie che si stanno trovando ad affrontare quello che noi stiamo vivendo, ma non bisogna vergognarsene“ ha concluso.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno annunciato di aver perso il loro bambino e il popolo della rete si è sentito ancora più vicino a questa coppia. Tant’è che in molti hanno scelto di contattare la conduttrice e di condividere con lei le loro esperienze.

Manila Nazzaro, un esempio per tutte le donne: “Non dobbiamo renderlo un tabù”

Manila Nazzaro, in un secondo momento, ha scelto di condividere nelle sue Instagram Stories parte dei messaggi che le sono arrivati. Testimonianze di donne che come lei si sono ritrovate a vivere il dramma di perdere un bambino.

La compagna di Lorenzo Amoruso ha invitato tutte loro a non mollare, provando a sensibilizzare gli utenti della rete dicendo loro che questo non è assolutamente un qualcosa di cui bisogna vergognarsi. In quanto accade a molte più persone di quanto si possa in realtà immaginare.

“Volete sapere il motivo per cui Lorenzo io ed abbiamo scelto di condividere con voi il nostro dolore?” ha esordito Manila, che si è mostrata ai nostri microfoni oltre le apparenze. “Perché sono del parere che non bisogna mai sentirsi sole quando ci si ritrova a soffrire. Perché bisogna condividere tutte le esperienze, belle e brutte“ ha spiegato. “Noi vi abbiamo abbracciato ed ora siete voi ad abbracciare noi. Da quel maledetto 25 novembre ho iniziato a leggervi sui vari blog e questo mi ha aiutato ad accettare il tutto”

“Ho letto storie di giovanissime donne che si sono ritrovate a vivere questo dolore totalmente inaspettato, visto che avevano avuto gravidanze senza alcun problema” ha proseguito. “Ho scelto di parlarne pubblicamente perché la perdita di un bambino è un dolore che può colpire tutti, ma non rappresenta il fallimento dell’essere donna e fin quando sarà trattato come tale ci sarà sempre un senso di fallimento che accompagnerà ogni singola donna per sempre” ha continuato. “Ho scelto di raccogliere una minima testimonianza di quelle che mi sono arrivate e volevo ringraziarvi per aver scelto di condividere il tutto con me. Certo, resta la paura perché il dolore non si dimentica, ma bisogna voltare pagina e che questo 2021 rappresenti la svolta” ha concluso. “Ps attendo belle notizie da parte vostra” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Manila Nazzaro, ancora una volta, forse in maniera inconsapevole, ha mostrato la sua forza diventando un esempio per tutte le donne.