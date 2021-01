Se non sei riuscita a cancellare le tue smagliature non hai ancora provato questo rimedio

Le smagliature sono antiestetiche e odiatissime. Un segno indelebile che marchia la pelle e del quale tutti vorrebbero liberarsi. Scopri come fare.

Le smagliature sono linee bianche o violacee che segnano la pelle in diversi punti del corpo. Solitamente compaiono a seguito di mutamenti di peso significativi, dopo la gravidanza gravidanza, a seguito della crescita muscolare. La smagliatura è una cicatrice che resta dopo che la pelle ha subito una dilatazione e successivamente un restringimento. Se la pelle non è sufficientemente elastica tende a segnarsi, si screpola e le fibre profonde del suo collagene si rompono. Le smagliature sono quindi dovute ad uno strappo. Fortunatamente esistono dei rimedi naturali che hanno portato a risultati apprezzabili nel trattamento delle smagliature.

7 rimedi per cancellare definitivamente le smagliature

La pelle è elastica e si adatta a molti cambiamenti, questo cambio spesso non passa inosservato ma lascia dei segni visibili. Molte donne hanno un corpo segnato da smagliature, soprattutto dopo una gravidanza. Secondo l‘American Academy of Dermatology, circa il 90% delle donne presenta smagliature dopo il sesto o settimo mese di gravidanza. Inoltre la pelle e le sue caratteristiche sono genetiche. Liberarsi delle smagliature non è semplice ma neanche impossibile, ma bisogna trattarle nel modo giusto.

In commercio esistono svariati prodotti appositamente progettati per attenuare le smagliature. Molti prodotti naturali possono essere impiegati allo stesso fine con effetti apprezzabili. Tra i rimedi naturali più efficaci per combattere le smagliature troviamo:

1. Albumi d’uovo

Gli albumi contengono aminoacidi e proteine ​​indispensabili per una pelle liscia e giovane. Se vuoi provare questo rimedio sbatti gli albumi e applicali sulla pelle. Lasciali asciugare per qualche minuto e poi risciacqua con acqua tiepida.

2. Zucchero

Questo rimedio si avvale della combinazione di due ingredienti: zucchero di canna e l’olio di mandorle. Mescolati insieme e applicati sulle smagliature vanno lasciati agire per alcuni minuti. Infine risciacquare con acqua tiepida.

3. Aloe Vera

L’Aloe Vera è molto apprezzata per lenire la pelle e ripararla grazie al suo effetto riparatore. Per mantenere la pelle elastica dovresti massaggiare il gel di aloe vera ogni giorno sulla zona interessata. Questo è il modo migliore per far fare alla pelle il pieno di vitamine e sostanze nutritive indispensabili.

4. Succo di limone e vitamina C

Puoi usare il succo di limone fresco e applicarlo sulle smagliature per alleviare la loro intensità. Se non vuoi usare la vitamina C per via topica, puoi prenderla come integratore orale. La dose giornaliera consigliata è di 500 mg di vitamina C, 3 volte al giorno, ed è sufficiente per ottenere buoni risultati.

5. Olio d’oliva

Dopo il bagno sostituisci la crema idratante con olio di oliva, ti aiuterà a mantenerla elastica e idratata. Questo olio riduce efficacemente le smagliature inoltre protegge la pelle. La vitamina E e tutti gli antiossidanti presenti nell’olio d’oliva sono indispensabili per una pelle elastica ed idratata.

6. Patate

Per riparare le cellule danneggiate dell’epidermide si può utilizzare del succo di patata da applicare localmente sulla pelle. Puoi ottenere questo succo con una centrifuga oppure tagliando una patata media in pezzi e strofinando questi pezzi sulla pelle.

7. Burro di cacao

Il burro di cacao è un lenitivo idratante straordinario. Ricco di sostanze nutritive e acidi grassi, è perfetto per donare la giusta consistenza alla pelle secca e danneggiata. Per ottenere dei risultati è necessario applicare il burro di cacao, 2 volte al giorno per alcuni mesi, senza demordere.

Per mantenere la pelle elastica e pura oltre a prenderti cura di lei su base giornaliera dovresti assicurarti di bere molta acqua.