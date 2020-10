By

Manila Nazzaro racconta il dramma segreto a Verissimo: “Ho scoperto un carcinoma all’utero quando il mio ex aveva avuto un altro figlio”.

Manila Nazzaro si è lasciata andare ad un racconto intenso ed emozionante davanti alle telecamere di Verissimo. Nella puntata trasmessa il 17 ottobre, l’ex Miss Italia, oggi conduttrice, ha raccontato i momenti più difficili e dolorosi della sua vita: dalla fine del suo matrimonio alla scoperta di un carcinoma all’utero fino alla ritrovata felicità grazie ai figli e al suo attuale compagno Lorenzo Amoruso.

Il matrimonio con Francesco Cozza è stato importante e rappresenta una parte importante della vita di Manila Nazzaro che, ai nostri microfoni, ha raccontato la sua rinascita. Un matrimonio dal quale sono nati due figli che rappresentano la parte più bella e importante della vita della conduttrice.

«La storia con Francesco è stata molto bella, sono nati due bambini. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c’erano tante bugie alla base. Sono stata male, nel 2016 il giorno del mio compleanno lui non venne e io l’ho lasciato. Poi ho scoperto che mentre eravamo in fase di separazione, lui aveva avuto già un altro figlio», ha raccontato a Silvia Toffanin.

L’allontanamento tra i due c’era già stato nel 2013, anno in cui la Nazzaro scoprì di avere una malattia autoimmune alla tiroide, la sindrome di Basedow. “Mi hanno operato e tolto la tiroide. Ho perso la voce, ero completamente afona e ho temuto di non poter lavorare più. Ero ingrassata tanto. Ho affrontato tutto da sola, tra di noi c’erano tanti silenzi e cose non dette”. Poi il momento più doloroso è arrivato quando ha scoperto di avere un carcinoma all’utero.

«Ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero quando lui (Francesco Cozza ndr) aveva avuto un altro figlio. La prevenzione mi ha salvato. Ho perso anche il lavoro a Mezzogiorno in Famiglia. Il 2017-2018 è stato un anno durissimo”.

Poi la rinascita: “L’ho superato grazie ai miei figli e al mio compagno Lorenzo Amoruso. Ora sono felice, mi ha chiesto di sposarmi».