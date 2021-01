Un anno nuovo che si prospetta nel migliore dei modi per Alessia Ventura, la amata conduttrice e attrice italiana ha comunicato, con un post su Instagram, di essere incinta: ecco chi è il padre del bebè e il sesso del nascituro.

La showgirl e conduttrice, Alessia Ventura aspetta a 40 anni il suo primo figlio dal compagno, Gabriele Schembari. L’annuncio è avvenuto da parte della conduttrice tramite un post sul suo profilo Instagram.

La popolare conduttrice televisiva, nonché modella, showgirl e attrice Alessia Ventura, classe 1980, ha regalato un dolce Capodanno ai suoi trecentomila followers Instagram.

Del segno zodiacale dell’Ariete, Alessia Ventura è la cugina di Luca Argentero (tenero papà di Nina Speranza, avuta con Cristiana Marino), ed è stata lei a iscriverlo alla terza edizione del reality show Grande Fratello, che gli ha dato notorietà. Ha anche una sorella di nome Sara, ma nessun legame di parentela invece con le sorelle Simona e Sara Ventura.

Sicuramente molti di voi ricorderanno la partecipazione di Alessia al reality show, la Talpa nel lontano 2004. Dopo aver avuto una storia con Filippo Inzaghi dal 2006 al 2009, Alessia è felicemente fidanzata con Gabriele dal 2019 e nel 2021 hanno difatti annunciato la nascita del loro primo figlio.

Alessia Ventura, bella e radiosa con il pancione: è fiocco rosa

Una bellissima fotografia di famiglia, lei bella e raggiante con un sorriso smalliante e un outfit bianco che esalta la sua bellezza, lui camicia di jeans il tutto incorniciato da un albero di Natale bianco e argento. Un post semplice ma di forte impatto.

La showgirl difatti scrive semplicemente: “Ti aspettiamo Amore Buon 2021!!!”, con un bel fiocco rosa in bella vista. Femminuccia in arrivo in famiglia. Il post ha raccolto numerosi consensi, tra like e commenti. Quasi 26 mila like per la spendida famiglia e commenti di Barbara Foria, Dj Ringo, Naike, Cristina Chiabotto e molti molti altri.