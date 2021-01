Non tutte sanno che anche i prodotti per il make up hanno una data di scadenza, scopriamo come capirlo e quindi porre maggiore attenzione.

Il make up un alleato per tutte le donne, quasi nessuno riesce a rinunciare non si può uscire senza essersi truccate, anche applicare il semplice rossetto. Per alcune donne è un alleato di bellezza per coprire imperfezioni come brufoli o macchie, ma è necessario porre attenzione per non incrementare il problema, perchè l’eccesso di potrebbe occludere i pori, peggiorando il problema.

Non trascurate neanche la qualità dei prodotti per il make-up, sceglieteli sempre di qualità per non andare incontro a spiacevoli inconvenienti come irritazioni e allergie. Inoltre dovete porre attenzione alla conservazione e alla data di scadenza.

Lo sai che i prodotti per il make up hanno una scadenza?

Si parla spesso di make up come realizzarlo alla perfezione e senza commettere errori, così da sfoggiare un trucco a dir poco perfetto. Ma non tutte le donne pongono attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che purtroppo possono subire delle variazioni, alterazioni chimiche. Il problema è che il più delle volte le modifiche non possono essere riconoscibili. Ma come si fa a capire quando i prodotti per il make up sono scaduti o prossimi alla scadenza?

Avete mai notato che sulla confezione dei prodotti per il make up un simbolo? Si il simbolo in questione si chiama PAO, “Period After Opening” ormai è obbligatorio, le aziende che producono i cosmetici dovrebbero indicare sulla confezione la scadenza o il PAO.

E’ un simbolo grafico che si trova sulle confezioni, è quello di un barattolo aperto, indica “il tempo in cui il prodotto, una volta aperto può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore”.

E’ opportuno precisare che come accade per i prodotti alimentari non è detto che fino a tale data i prodotti sono ancora utilizzabili soprattutto se non vengono conservati bene. In linea generale i prodotti fai dare o con ingredienti freschi hanno un periodo minimo di conservazione che va dai 2 ai 6 mesi. Invece quelli liquidi come mascara, eyeliner, fondotinta, correttori, ombretti in crema per un massimo di un anno, ma possono anche deteriorarsi dopo 4-5 mesi.

I prodotti che hanno una data di scadenza più lunga sono lipgloss, burro di cacao, fino a 2 anni. Invece i prodotti make up secchi come matite labbra e occhi, lo smalto, blush e ombretti non cremosi possono durare anche per più di 2 anni.

Non sottovalutate mai il tutto è importante per non andare incontro a spiacevoli inconvenienti come:

irritazioni oculari

sfoghi sulla pelle

orzaioli

dermatiti

allergie

macchie

Non basta rispettare la data di scadenza, ma anche la conservazione è importante, vanno messi in un posto al buio, lontano da luce e fonte di calore, soprattutto umido. Purtroppo non sempre è facile accorgersene se i trucchi sono da cestinate ma ci sono dei piccoli segnali che possono farvi capire che qualcosa non va ecco alcuni.

-Ombretti in crema: sono difficili da applicare sulle palpebre, perchè si sono seccati.

–Smalto: quando è scaduto o prossimo alla scadenza, potrebbe essere talmente secco che risulta difficile l’applicazione.

-Fondotinta liquido: noterete subito che deve essere cestinato, perchè appare un pò di olio e di colore giallo. In questo caso, non agitate il prodotto per renderlo omogeneo. è preferibile cestinarlo direttamente.

-Mascara: invece è un prodotto del make up molto delicato, quindi si deve prestare maggiore attenzione, infatti se non chiudete bene il mascara a contatto con l’aria secca diventa grumoso e non riuscirete ad applicarlo bene.

-Rossetti e lipgloss: possono perdere consistenza e non solo possono avere un odore sgradevole.

Un piccolo consiglio, se avete qualche piccolo dubbio sui prodotti make up, potete applicarne un pò su una zona del viso e vedere se non ci possano essere reazioni. Ma si sconsiglia ciò se percepite subito un odore sgradevole o consistenza diversa.