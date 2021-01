Voglia di birra? Buone notizie per gli amanti della bevanda più conosciuta al mondo! Uno studio americano consiglia con quali snack accompagnarla. Alcuni stuzzichini offerti al bar sarebbero davvero salutari. Ecco quali

Voglia di birra? Sei un amante della celebre bevanda? Ami sorseggiarla ghiacciata o alla giusta temperatura? A prescindere da come la preferisce, la birra è certamente una delle bevande più conosciute ed apprezzate al mondo. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per le tante qualità diverse disponibili sul mercato. E che dire poi delle produzioni artigianali di grande pregio? Sono realizzate con un’attenta selezione delle materie prime e con procedimenti d’ultima generazione. L’universo della birra è davvero sconfinato! La prima prova scientifica riguardante la birra risale, addirittura, ai Sumeri, che già apprezzavano le sue proprietà salutari. Sono almeno dieci i benefici riconducibili alla birra, tutti scientificamente provati.

Quando si parla di birra ci si domanda, spesso, se faccia ingrassare o meno. Diciamo subito che non è possibile dare una risposta netta perché esistono pro e contro. Tutto dipende dalla quantità e dal consumo, che può essere più o meno abituale. Il segreto, però, è sempre lo stesso: non eccedere. Comunque, per tutti gli amanti della birra c’è un’altra buona notizia, che riguarda in particolare gli spuntini che spesso si accompagnano alla bevanda. Stiamo parlando soprattutto dei consumi al bar, quando ci vengono offerti degli snack. Se fino ad ora pensavi che si trattasse di cibo spazzatura, ora dovrai ricrederti.

La scienza ci dice che arachidi, salatini, patatine e altri sfizietti salati che incentivano a bere, sono ottimi per la nostra salute se accompagnati dalla birra. L’avresti mai detto? Sicuramente no, siamo pronti a scommetterci! La ricerca arriva dall’America e focalizza, in particolare, sul connubio birra-arachidi. Questo abbinamento sarebbe un toccasana per la nostra salute. Scopriamo insieme perché. Di seguito troverai tutti i dettagli.

Voglia di birra? Meglio sorseggiarla con snack salutari

Il consumo di birra in unione alle arachidi avrebbe un eccezionale beneficio per la nostra salute. Secondo lo studio, infatti, le arachidi sono ricche di potassio mentre la birra, invece, contiene vitamine e carboidrati. Si tratterebbe di un mix ottimo per la reidratazione della pelle. Come dicevamo in apertura, anche per la birra vale la regola delle modiche quantità. Gli eccessi, sia che si tratti di cibi o bevande, non sono mai buoni. Tuttavia, lo studio americano, stila una lista di cibi che aiutano lo stomaco a contenere gli effetti dell’alcol, attenuando sia il senso di fame che ne consegue che i postumi della sbornia. Ecco quali sono.

Al primo posto ci sono le uova, il cui consumo è indicato soprattutto prima di bere alcolici. Garantiscono un buon apporto proteico, in grado di rallentare lo svuotamento dello stomaco. Più nel dettaglio, si può dire che le uova ritardano l’assorbimento dell’alcol. In alternativa, se non ti va di magiare delle uova, puoi provare con lo yogurt greco, che svolge praticamente le stesse funzioni.

Al secondo posto ci sono banane e avena, molto ricche di fibre, anch’esse ideali da mangiare prima di bere alcolici. Nella lista figura anche il salmone, fonte preziosa di acidi grassi Omega 3, capaci di ridurre al minimo gli effetti dannosi dell’alcol. Questi appena elencati sono soltanto alcuni dei cibi da consumare prima di bere una birra. Ma l’elenco non finisce qui. Ci sono anche popcorn, guacamole e frutta ricca di vitamina C. Si tratta, guarda caso, di cibi che figurano spesso nella stuzzicheria offerta dal bar, quando magari ordiniamo una birra. Quante volte abbiamo chiesto un boccale e, il cameriere, c’ha portato anche un tagliere ricco di varie bontà. Questi snack ci aiuteranno a reggere meglio gli effetti dell’alcol.

Così come ci sono cibi che si sposano bene con la birra, allo stesso modo la ricerca americana ci parla di alimenti che, invece, non vanno consumati in abbinamento all’alcol. Finiscono nella ‘black list’ cibi troppo dolci oppure troppo salati, ma anche quelli eccessivamente grassi come i fritti. Sono sconsigliati anche cioccolato e pomodoro perché, entrambi, potrebbero favorire il reflusso gastroesofageo, con conseguenti bruciori di stomaco.

Ora sai davvero tutto per gustare una birra fresca e farne tutta salute. Prendi nota dei cibi più adatti da abbinare e ricorda che, la prevenzione, passa anche dalla tavola.