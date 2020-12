Veloce, pratica, golosissima: la pizza senza lievito di birra è pronta in meno di un’ora e accontenta i gusti di tutti con un piccolo trucco

Pizza senza lievito fatta in casa, una soluzione molto pratica per tutte le volte che avete ospiti inattesi a cena o più semplicemente quando avete voglia di pizza. Senza lievito non significa senza gusto. Semplicemente l’azione lievitante sarà svolta dal bicarbonato, ma in meno di un’ora il vostro impasto è pronto.

Con una preparazione di questo tipo non aspettatevi una pizza classica napoletana, perché i bordi non saliranno moltissimo. Ma per gli amanti della pizza sottile e croccante sarà una bellissima sorpresa, decisamente meglio delle basi comprate oppure delle pizze surgelate.

Ingredienti per 4 pizze

500 g farina 00

250 ml acqua

50 g olio extravergine d’oliva

10 g sale fino

1cucchiaino di bicarbonato

Per il condimento

400 g pomodori pelati

300 g mozzarella

2 cucchiaini di zucchero

origano

olio extravergine d’oliva

Pizza senza lievito di birra, il condimento sceglietelo voi

Come condire la pizza senza lievito di birra lo scegliete voi. Il nostro suggerimento è quello di una margherita classica, con l’origano al posto del basilico. Ma in questo caso la fantasia è infinita.

Preparazione:

Versate in una ciotola capiente, meglio se di metallo, l’acqua e l’olio cominciando a mescolare. Poi aggiungete il il sale e il bicarbonato, versando anche metà della farina. Mescolate velocemente per far amalgamare tutto e coprite con la pellicola lasciando riposare per 20 minuti.

Trascorso questo tempo, riprendete l’impasto aggiungendo il resto della farina e mescolate con una forchetta o un cucchiaio di legno. Poi versate l’impasto sul piano di lavoro e continuate a lavorarlo per almeno 5 minuti o fino a quando l’impasto sarà bello sodo e liscio.

Formate un panetto, poi dividetelo in quattro parti di peso uguale. Stendetele formando un rettangolo stretto e lungo, poi fate un paio di pieghe su se stesso e formate quattro palline. Coprite ancora con la pellicola e lasciate riposare ancora per 20 minuti.

Intanto che aspettate la lievitazione, schiaccia i pelati e conditeli con olio, sale, zucchero e un po’ di origano. Poi tagliate a dadini oppure a listarelle anche la mozzarella.

Passati nuovamente 20 minuti stendete ogni panetto prima con le mani e poi con il mattarello.

Quando hanno la forma giusta, condite con 3-4 cucchiaiate di pomodoro e poi la mozzarella.

Infornate in forno caldo a 240 °C in modalità statica per 10-12 minuti. Poi sfornate, aggiungete un filo d’olio e ancora dell’origano servendo la vostra pizza senza lievito di birra bollente.