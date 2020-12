Chi è Igor Nor, il concorrente di Masterchef Italia 10? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Igor Nori è uno dei concorrenti della decima edizione di Masterchef Italia che punta a conquistare il titolo con le sue doti culinarie. Il 42enne ha due anime: una di direttore di coro e una di ferroviere. Ad unirle è la sua passione per la cucina che l’ha spinto a mettersi in gioco partecipando a Masterchef Italia dove ha conquistato la fiducia dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli facendosi ispirare dall’affetto per il nonno.

Sposato con Federica, una soprano lirico, ha una passione per la musica metal. Dopo aver ottenuto il grembiule grigio, alle sfide, ha sbaragliato la concorrenza cambiando la ricetta poco prima di presentarsi davanti ai giudici ed ora ha voglia di mettersi in gioco e di dimostrare le proprie qualità.

Nome: Igor Nori

Età: 42 anni

Data di nascita: 1978

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: ferroviere e direttore di coro

Luogo di nascita: Montecchio Maggiore

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto Tatuaggi: non visibili

Social: Instagram

Igor Nori: chi è il nuovo concorrente di Masterchef Italia 10

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Igor Nori Daoconte (@igor_masterchefit10)

Creativo, dinamico e con tanta voglia di mettersi in gioco, Igor vuole dimostrare a tutti di avere davvero del talento in cucina.

“Musica e cucina sono due guance della stessa donna. Ho cominciato a cucinare da giovane. Avevo 12 anni. Fonte d’ispirazione è stata la mia nonna paterna. Lei era brava con la cucina di recupero e quindi mi ha insegnato ad usare gli avanzi”, ha raccontato nel video di presentazione per Masterchef.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

“Andare verso la porta è stato come piantare il primo picchetto nella parete. La scalata per il decimo Masterchef d’Italia è cominciata”, ha detto Igor che porta nella cucina di Masterchef Italia la sua passione per la musica metal e la sua passione per la cucina che ha alimentato nel corso degli anni facendo tesoro degli insegnamenti della nonna che ha poi migliorato con la sua creatività e la sua modernità.