Giorgio Locatelli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Giorgio Locatelli è uno chef di 55 anni. Lui è nato nel 1963 a Corgeno di Vergiate in Lombardia ed è alto 180 cm. Fin da piccolo si appassiona alla cucina sopratutto grazie al nonno che era propietario di un ristorante, la Cinzianella, con una stella Michelin, situato sul Lago Maggiore.

Dopo aver preso il diploma presta servizio nei militari. Solo successivamente lascerà l’Italia per intraprendere lacarriora da chef. Trascorre qualche anno a Parigi poi si trasferisce a Londra. Qui si stabilisce: apre il suo ristorante, si sposa e mette al mondo due figli. Giorgio nel tempo libero ama fare sport e far volare gli aquiloni.

Nome: Giorgio Locatelli

Età: 55 anni

Data di nascita: 1963

Luogo di nascita: Corgeno di Vergiate

Titolo di Studio: Diploma

Professione: Chef

Altezza: 180 cm

Account social: Instagram Facebook Twitter

Giorgio Locatelli: Instagram

Giorgio Locatelli è molto attivo sui social specialmente su Instagram, sul suo account, che conta 79,4mila follower e 256 post, è solito condividere forno di vario genere infatti si posso trovare selfie nella cucina del suo ristornate, foto con amici e colleghi di lavoro e anche foto di vatio genere. Il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui.

Lo chef ha anche un profilo Facebook che è seguito da 20.856 persone e che potete trovare qui ed un account Twitter sul quale condivide Tweet in modo sporadico, se volete seguirlo vi lasciamo il link qui.

Giorgio Locatelli: vita privata

Sulla vita privata e sentimentale di Giorgio Locatelli sappiamo ben poco infatti l’unica cosa che possiamo affermare con certezza è che lo chef è sposato con Plaxy ed insieme hanno avuto due figli, Margherita e Jack. La moglie guida insieme a lui la Locanda Locatelli.

Giorgio Locatelli: carriera

Giorgio Locatelli inizia a lavorare come chef al fianco dello zio nel ristorante di famiglia, la Cinzianella che come detto prima vanta un stella Michelin. Lo chef vuole imparare al meglio questo mestiere cosī decide di andare all’estero, a Londra per la precisione, e qui inizia a lavorare al Savoy Hotel di Anton Edelmann, successivamente lavora al Laurent e al Tour D’Argent due rinomati locali parigini.

Nella capitale francese rimane per tre anni e dopo torna a Londra. Qui grazie alle competenze acquisite inizia a lavorare in proprio, infatti nel 1995 apre Zafferano ottenendo una stella Michelin. Nel 2002 riesce a coronare il suo sogno poiché riesce ad apre Locanda Locatelli nella centralissima Seymour Street a Londra. Il ristorante già un anno dopo la sua apertura ottiene una stella Michelin.

Nel 2014 scoppia un incendio nella sua locanda ed è costretto a chiuderla per un breve periodo. In Italia diventa noto al pubblico per la sua partecipazione, come giudice ed ospite, a Masterchef Italia 8.Giorgio ha scritto anche diversi libri in lingua inglese. In Italia Mondadori pubblica nel 2018 Fatto in casa. I piatti che preparo per le persone che amo. Nel 2019 lo troviamo a MasterChef insieme a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.