Se stavi cercando qualcosa da preparare per la tua colazione, sei nel posto giusto! Questa è la ricetta che aspettavi pronta in soli due minuti: le sfogliatina di mele.

È risaputo quanto ognuna di noi abbia voglia di variare la propria colazione, quindi, se quei cereali con yogurt ti hanno stancata, puoi segnarti su un foglio ingredienti e preparazione e cimentarti in questa ricetta prelibata e rapidissima.

La tua colazione è differente!

Molto spesso siamo a corto di idee e finiamo per riproporre sempre la stessa colazione, fatta di biscotti presi alla rinfusa, fette biscottate con un velo di marmellata molto veloci e pratiche, yogurt e cereali, oppure una toccata e fuga alla bar.

Purtroppo non sempre si è così creative in cucina, ed è proprio qui che interveniamo noi proponendoti una ricetta che non ti aspetti, preparata con degli ingredienti davvero semplici che ti permetteranno di dar vita ad una colazione ricca prelibata e finalmente diversa dalla solita, super soddisfacente. Stiamo parlando di un dolce versione mini, da poter preparare anche di più grandi dimensioni, super goloso, per il quale impiegherai solo due minuti di preparazione, la ricetta semplice delle sfogliatine di mele.

Sono perfette anche per stupire la tua famiglia la domenica mattina, quando si vuole stare più insieme ai cari e si preferisce dedicare meno tempo possibile alla cucina questa è la preparazione adatta in soli 2 minuti una colazione espressa, ma anche una merenda sfiziosa o uno spuntino goloso dopo la cena.

Avrai già capito che l’ingrediente di base di queste sfogliatine profumate e deliziose è la pasta sfoglia, scopri come prepararla in casa senza burro in versione light e in poco tempo ma, per la preparazione che ti vogliamo suggerire oggi useremo quella comprata, pratica e semplice da utilizzare, in 2 minuti le sfogliatine di mele saranno pronte in tavola. Gli ingredienti sono davvero semplici per una ricetta rapidissima, questo è il dolce che puoi creare con pochissimi ingredienti in solo 2 minuti, andiamo a scoprire la ricetta delle sfogliatine di mele.

La ricetta delle sfogliatine di mele pronte in 2 minuti

Per realizzare queste sfogliatine di mele avrai bisogno di 2 mele, cannella quanto basta, un limone, un cucchiaio di zucchero di canna, un rotolo di pasta sfoglia.

Iniziamo a prepararle velocemente, laviamo con cura le mele e sbucciamo le, dividiamo in quattro parti per poi tagliarli in fettine sottili. Dopodiché spremiamo il succo di un limone su ogni fettina e immergiamo ogni singola fetta nello zucchero di canna.

Apriamo il foglio di pasta sfoglia che abbiamo comprato e cerchiamo di ricavare dei piccoli rettangoli, le dimensioni dipendono dai gusti, posizioniamo poi su ogni rettangolo le fettine di mela ricoperte dallo zucchero, spolveriamo ogni fettina con un po’ di cannella, inforniamo le sfogliatine di mele in forno preriscaldato a 180° per una mezz’oretta circa.

La colazione calda, fragrante e rapida è servita.