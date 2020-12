Allerta alimentare per semi essiccati. Quali sono e perché non vanno consumati.

Continuano i richiami relativi ai semi di sesamo giunti dall’India e contenenti una quantità oltre i limiti di legge di ossido di etilene. Dopo i tanti richiami che negli ultimi due mesi sono stati al centro dell’attenzione, ne è infatti giunto uno nuovo, relativo a dei semi di sesamo essiccati. A seguire tutte le informazioni necessarie per riconoscerle e per capire come comportarsi.

Richiamati semi essiccati di semi essiccati di sesamo

I semi di sesamo fanno ormai parte della nostra alimentazione quotidiana. Oltre che sotto forma di semi sono infatti presenti all’interno di molti cibi come il pane confezionato, le brioche, i biscotti e persino i cereali e alcuni pasti pronti come creme o minestre.

Un’allerta che li riguarda coinvolge quindi molte più persone di quante si pensi ed è per questo che si rivela necessario prestarvi attenzione. Nello specifico, in questi giorni, il sito del Ministero della Salute ha diramato un’allerta per dei semi di sesamo nero essiccati.

Nome del prodotto: semi essiccati di sesamo nero

Marchio del prodotto: Michelotti & Zei S.r.l.

Nome o ragione sociale OSA: Michelotti & Zei S.r.l.

Lotto di produzione: A200019

Data di scadenza: Gennaio 2022

Confezioni da: 230 g, 500 g, 5 kg, 25 kg,

Nome del produttore: Michelotti & Zei S.r.l.

Sede dello stabilimento: Via Francesca, 1559 – Larciano

Motivo del richiamo: Presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge

Chiunque abbia acquistato i lotti di semi essiccati di sesamo nero sopra indicati è pregato di non consumarli per nessun motivo e di riportarli presso il punto vendita. In questi casi, in genere, è possibile ottenere un rimborso o il cambio con un prodotto di valore equivalente.

Qualora si fossero consumati i semi prima di apprendere dell’allerta è consigliabile sentire il medico curante per spiegargli quanto avvenuto.

Perché è pericoloso consumare i semi di sesamo sopra indicati

Come già detto, il motivo del richiamo per i semi essiccati di sesamo nero è dipeso dalla presenza di quantitativi di ossido di etilene oltre i limiti di legge. Questa sostanza, che è un pesticida molto usato in campo alimentare è infatti dannoso per la salute. Per questo motivo ogni alimento non ne può superare un dato quantitativo e quando ciò accade scatta il richiamo stesso del prodotto.

I rischi sono legati al rischio cancerogeno dato dall’indigestione di ossido di etilene che tra le altre cose è anche nocivo per la salute dei reni. A tal proposito rendiamo note altre allerte inerenti alimenti che contengono questo pesticida e che sono:

Restare sempre aggiornati sulle allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di se e dei propri cari e per evitare di consumare alimenti potenzialmente pericolosi per la salute.