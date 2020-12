By

Questa bambina dal viso imbronciato è una delle più famose figlie di genitori famosi d’Italia ma ha anche vissuto un’adolescenza molto complessa, durante la quale ha fatto preoccupare moltissimo soprattutto la sua mamma.

Hanno detto di lei che fosse meno bella della sua famosissima madre, che sia stata una raccomandata e che abbia avuto esperienze discutibili durante l’adolescenza.

Per quanto queste affermazioni possano contenere tutte un fondo di verità, la storia di questa bambina fortunatamente è andata avanti in maniera assolutamente positiva e, soprattutto, oggi è una giovane donna dalla vita serena, che sta vivendo un grande amore e che si sta costruendo un futuro professionale nel mondo dello spettacolo.

La figlia d’arte che non vuol vivere all’ombra dei genitori famosi

Quando si nasce in una famiglia molto famosa si dovrebbe essere soltanto felici e si dovrebbe pensare di essere molto fortunati, ma le cose non stanno sempre così.

Questa bambina ha subito moltissimo la pressione dei media nei primi anni della sua adolescenza, soprattutto a causa del continuo confronto con la madre, che ha mantenuto un fisico mozzafiato e una bellezza assoluta anche mentre diventava una donna matura.

Avete capito chi è? Si tratta di Aurora Ramazzotti!

Quando sua madre e suo padre si sono sposati erano innamoratissimi. Eros e Michelle si sono conosciuti dopo un concerto di lui a Milano. Lei era tra il pubblico e lui non ha potuto non notarla.

La relazione tra Eros e Michelle comincia poco dopo il loro incontro e il 5 Dicembre 1996, appena un anno dopo il fatidico concerto, nasce Aurora, alla quale il padre dedica la bellissima canzone L’Aurora, contenuta nell’album Dove C’è Musica.

La bambina era presente anche allo storico matrimonio dei genitori, organizzato nella bellissima location del Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Appena quattro anni dopo però i genitori di Aurora si separano e la bambina andrà a vivere con la madre.

Negli anni dell’adolescenza, provata dalla separazione dei genitori e dai continui confronti con Michelle, Aurora comincia a sviluppare un rapporto difficile con il proprio corpo e anche comportamenti piuttosto disordinati per un’adolescente.

“Volevo solo bere e limonare, andare in giro e fare casino. Io e mia madre litigavamo spessissimo e ho rischiato di perdermi” ha affermato Aurora nel corso di un’intervista, riferendosi al periodo più complesso della sua vita dal punto di vista personale.

All’epoca cominciarono, com’era naturale, anche dei seri contrasti con Michelle, che cercò in tutti i modi di arginare i problemi comportamentali della figlia.

Anche Tomaso Trussardi, che nel frattempo aveva sposato Michelle e si era enormemente affezionato ad Aurora aveva tentato di aiutare la ragazza, con il risultato di rendere le cose ancora più difficili: “Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Lei aveva le bambine piccolissime, poi c’era il marito, che carinamente ci teneva a me quindi mi stava addosso anche lui”.

Oggi le cose fortunatamente sono molto cambiate, e Tomaso ha ospitato Aurora per le feste di Natale nella stessa casa di Bergamo in cui hanno trascorso insieme il lockdown.

Superata l’adolescenza e riacquisita finalmente una giusta dose di sicurezza in se stessa, Aurora si è trasformata in una giovane donna attiva e piena di interessi, che ha fatto della moda e della fotografia le sue grandi passioni.

Nel frattempo il rapporto con Michelle si è trasformato e consolidato: oggi le due si comportano come due migliori amiche e hanno anche lavorato insieme alla conduzione del programma Vuoi Scommettere?

All’epoca Aurora venne accusata di essere una raccomandata, accusa alla quale la figlia di Eros e Michelle non ha mai voluto sottrarsi. La ragazza ha spiegato però che, essendo figlia di due genitori famosi era prevedibile che avesse qualche vantaggio nel mondo dello spettacolo, ma che era pronta a impegnarsi al massimo per far cambiare l’opinione delle persone e dei telespettatori.

Nel periodo del lockdown Aurora si è trasferita a casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in quella Bergamo che è stata dilaniata dalla pandemia. Con lei c’erano la migliore amica di sempre, Sara Daniele e il fidanzato Goffredo Cerza, ormai praticamente adottato dalla famiglia di Aurora.

I due hanno una relazione stabile da molto tempo e sono andati più volte in vacanza insieme, dimostrando di avere molte passioni in comune come lo sport, la natura e la fotografia.

Per diverso tempo si sono anche rincorse voci sul fatto che Aurora fosse incinta contemporaneamente a Michelle ma, naturalmente, si trattava soltanto di voci infondate. Per Aurora e Goffredo i tempi non sono ancora maturi.

I due si sono conosciuti a Londra nel 2017 e si sono innamorati dopo il classico colpo di fulmine. A quanto pare la loro relazione ha avuto immediatamente l’approvazione di Michelle, che in un’intervista a Chi ha dichiarato: “Sono stata bravissima. Quando ho visto la faccia da innamorata di Aurora l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così”.

Purtroppo i due sono stati trovati positivi al Coronavirus e hanno dovuto attendere in isolamento che il virus facesse il proprio corso per evitare di allargare il contagio al resto della famiglia ma, fortunatamente, non hanno sviluppato sintomi gravi.