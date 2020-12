I cereali con fiocchi d’avena, banana e cioccolato che si preparano in 10 minuti sono arrivati! Da oggi la colazione avrà tutto un altro sapore. L’imperdibile ricetta lampo, ricca di gusto di healthydory_

Un modo croccante e sano per consumare al mattino tutto il sapore di ingredienti fonti di energia, con soli 3 ingredienti utili a mantenere genuino il nostro piano alimentare quotidiano non dovremo nemmeno rinunciare al gusto. Questi cereali fatti in casa sono gustosi, facili, non riuscirete più ad abbandonare questa preparazioni così creativa e sana grazie alla fantasia e alla bravura di healthydory_

Dosi: 1 persona

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

La ricetta dei Baby choco-banana oatmeal

Deliziosi e croccanti fiocchi di avena, un dolce aroma alla banana e golose gocce di cioccolato fondente… I miei baby CHOCO-BANANA OATMEAL sono perfetti per la prima colazione, da tuffare nel latte caldo o freddo, per la merenda o d sgranocchiare in qualsiasi momento della giornata. Facili e veloci, richiedono solo 3 ingredienti: fiocchi di avena, una banana e una cascata di gocce di cioccolato.

Ingredienti

una banana media matura

50 gr di fiocchi di avena

gocce di cioccolato fondente (o uvetta)

Preparazione

Ho schiacciato la banana matura con l’aiuto di una forchetta, fino ad ottenere una purea. Ho aggiunto i fiocchi di avena e le gocce di cioccolato e ho mescolato. Ho formato con le mani delle palline e le ho disposte su una teglia con carta da forno. Ho infornato a 175° per 15 minuti.

Consigli utili

Puoi prepararli anche in versione “biscotto”, quindi formando palline un po’ più grandi.

Ti consiglio di sgranocchiarli con un burro 100% arachidi o quello di frutta secca che preferisci!

