Giulia De Lellis rifatta? Le foto del prima e dopo Uomini e Donne

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è rifatta dopo essere diventata famosa? Ecco le foto del prima e del dopo.

Giulia De Lellis è una delle influencer più famose del bel paese, che ha trovato la popolarità grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Negli studi di quel programma non è nata soltanto la sua fama, ma anche la sua storia d’amore con Andrea Damante, che purtroppo non è andata poi come i fan speravano.

Nonostante ciò Giulia conversa la sua fetta di fan e a breve debutterà in un film con Fabio Volo. Insomma, ne ha fatta di strada da quando prendeva parte alle dinamiche che si svolgevano negli studi Elios di Roma.

In molti però sospettano che da quel momento, la bella esperta di tendenze sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare il suo aspetto, ma è realmente così? Giulia De Lellis si è rifatta dopo Uomini e Donne, confrontiamo le foto del prima e del dopo per vedere com’è cambiata durante il corso degli anni.

Giulia De Lellis: com’era prima di diventare famosa a Uomini e Donne

Giulia De Lellis è cambiata parecchio durante il corso di questi anni. Bisogna però precisare che parte del suo cambiamento è anche dovuto a due fattori, che nulla hanno a che fare con lo zampino di un chirurgo.

Giulia, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha perso qualche chilo. Ciò ha contribuito in maniera inevitabile a cambiare la forma del suo viso. Oltre a questo, Giulia ha anche cambiato il modo di truccarsi, diventando sempre più abile con il make up. Questo è un altro elemento che accentua un cambiamento del viso.

Detto ciò l’ex fidanzata di Andrea Damante, che di recente è stato svelato il suo cachet da capogiro, non ha mai negato di essersi rifatta il seno e di aver utilizzato, qualche volta, il famoso filler alle labbra che oggi tanto va di moda tra le ragazze della sua età. Per il resto, la De Lellis non ha modificato nulla del suo viso, né tantomeno apportato qualche drastico cambiamento su di sé.

Giulia De Lellis si è rifatta il seno, mentre il filler non è un cambiamento permanente alle proprie labbra, tant’è che è sparito da un bel po’ di tempo, ma con o senza interventi rimane comunque bellissima.