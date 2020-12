Quanto guadagna Giulia De Lellis su Instagram? Cachet da capogiro

Giulia De Lellis è una delle influencer di maggior successo in Italia, ma quanto riesce a guadagnare con le sponsorizzazioni? Una piccola imprenditrice racconta la sua esperienza con l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis ne ha fatta di strada da quando è scesa per la prima volta negli studi di Uomini e Donne. L’ex fidanzata di Andrea Damante, nel giro di qualche anno, è riuscita a diventare una delle influencer più famose della rete, ma anche una delle più richieste.

Giulia vanta numerose collaborazioni, non solo con piccole realtà, ma anche con brand importantissimi. Qualche esempio? Dior, che non ha di certo bisogno di presentazioni. In molti però si chiedono quanto guadagni la bella influencer attraverso le sponsorizzazioni che quotidianamente fa sul suo profilo Instagram, visto che vanta ben 4 milioni di followers e oltre.

Bene, a rispondere a questo dubbio ci ha pensato Annalisa Biasi, una piccola imprenditrice, che si è messa in contatto non solo con dei collaboratori di Giulia, che hanno avuto una bella gatta da pelare con le ultime polemiche nate sul web, e di altre influencer, raccontando la sua esperienza sul portale web VeryInutilPeople.

Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi: quanto guadagno con gli adv

Annalisa Biasi non si è rivolta soltanto a Giulia De Lellis, ma anche a Guendalina Tavassi e Rosa Perrotta e le cifre richieste sono di certo quelle che un piccolo imprenditore può permettersi, ma d’altronde loro superano tutte il milione di seguaci, garantendo una pubblicità degna di nota alla persona che sceglie di investire i propri soldi per promuovere l’attività a cui lavora, ma vediamo insieme le cifre da capogiro richieste per sponsorizzare un singolo post o una serie di stories.

Il portale rivela che la più economica è Guendalina Tavassi. In quanto per una stories su Instagram chiederebbe 2 mila euro. A seguire ci sarebbe Rosa Perrotta, che non sta affrontando un momento facile della sua vita, che per una stories o un post sembrerebbe chiedere da 2 mila e 500 euro fino ai 3 mila. Insomma, cifre non da poco.

Quella che ha un cachet più alto è ovviamente Giulia, che vanta oltre 4 milioni di follower sul suo profilo. L’esperta di tendenze richiederebbe per un post, oppure 3 stories consecutive, 10 mila euro più iva. Un vero e proprio investimento da parte dell’imprenditore che sceglie di puntare su di lei per promuovere la propria attività commerciale. Ma ne varrà la pena farsi sponsorizzare dalle influencer? A quanto pare sì, visto che i loro fedeli sostenitori si fidano delle loro beniamine, acquistando o aderendo alla maggior parte dei consigli per gli acquisti.

Giulia De Lellis guadagna cifre da capogiro su Instagram e non è difficile capire perché in fondo tutte puntano a fare le influencer. Con certi guadagni, siamo onesti, chi non lo farebbe? Ovviamente, quella riportata, è un’esperienza di una piccola imprenditrice, ma gli staff delle influencer citate non sono ancora intervenute in merito alle cifre dichiarate da lei.