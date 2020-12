Miriana Trevisan era una delle ragazze più famose di Non è la Rai, ma oggi che fine ha fatto? Ecco com’è diventata l’ex moglie di Pago.

Miriana Trevisan è stata una delle ragazze più famose dello storico programma di Gianni Boncompagni, Non è la Rai. La carriera della bella napoletana non riguarda soltanto il programma, perché di strada sul piccolo schermo, nonostante oggi si sia un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo, ne ha fatta, lavorando con i mostri sacri della tv.

Nemmeno la cronaca rosa è mancata nella vita di Miriana, in quanto è l’ex moglie del cantante Pago, che durante la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha ripescato tutti i vecchi rapporti. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo ha sperato perfino di rivederli insieme.

Da qualche tempo a questa parte, però, Miriana non compare più sul piccolo schermo degli italiani. Tant’è che in molti si chiedono che fine ha fatto Miriana Trevisan? La risposta è subito servita.

Miriana Trevisan oggi: che cosa fa l’ex ragazza di Non è la Rai

Miriana Trevisan, come anticipato, ha avuto una carriera di tutto rispetto. Nasce a Napoli nel 1972 ed ha debuttato nel 1991 a Non è la Rai e, pensate un po’, lei non aveva alcuna intenzione di prendere parte al programma. In quanto il suo sogno era quello di fare la ballerina nei migliori teatri del mondo, ma fu suo padre a convincerla ad accettare, in quanto vedeva il programma come una buona occasione per debuttare.

Dopo la fine della sua esperienza nel programma, Miriana, che di recente è stata colpita da un grave lutto, non si è più fermata, approdando anche in coppia con Laura Freddi sul bancone di Striscia La Notizia. Per poi accompagnare Mike Buongiorno in numerosi programmi come La Ruota della fortuna e Bravo Bravissimo. Collaborando anche con Raimondo Vianello per Pressing, insomma Miriana di strada ne ha fatta, provando anche l’esperienza all’Isola dei Famosi di Simona Ventura ma di cosa si occupa oggi?

Miriana ha un po’ accantonato il mondo dello spettacolo. Anche se non di rado è spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Durante la partecipazione di Pago al GF Vip, è stata spesso sua ospite, commentando l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, difendendolo e rimproverandolo quando è necessario. Purtroppo a parte qualche ospitata, non ha più partecipato attivamente a qualche progetto televisivo, ma di recente ha condiviso con i suoi fan, attraverso i social, l’amore per la pittura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Miriana Trevisan oggi si occupa anche attivamente della crescita di suo figlio, dando priorità al suo ruolo di mamma. Figlio nato dal suo matrimonio con Pacifico Settembre. Al momento, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sembrerebbe essere tornata single, confermando ancora una volta le speranze dei suoi fan che la rivorrebbero di nuovo al fianco del cantante, ma loro hanno più volte smentito il loro ritorno di fiamma.