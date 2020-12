Devi assolutamente considerare questi utili consigli prima di sederti a tavola e gustare la cena della Vigilia di Natale.

Mancano pochissimi giorni alla Viglia di Natale ed alle tanto attese festività natalizie che purtroppo però quest’anno saranno molto diverse da quelle consuetudinarie. Il Covid purtroppo c’è ancora.

Se negli anni scorsi all’allestimento della tavola magari ci poteva pensare uno dei tantissimi parenti che giungeva a casa, quest’anno ci si ritrova ad organizzare tutto da soli. Bisogna rimboccarsi le maniche.

A causa delle restrizioni le lunghe tavolate intorno alle quali le grandi famiglie si sono sempre riunite per condividere la magia del Natale con i propri cari sono purtroppo ormai, solo per questo anno, un desiderio irrealizzabile.

Dobbiamo però precisare che Natale resterà sempre sacro ed anche nella intimità della singola coppia, nel calore di una casa piccolina e con pochi parenti, la ricorrenza va celebrata nel modo giusto.

Vediamo insieme gli utili consigli da non dimenticare assolutamente per i pranzi e le cene di Natale

Per poter passare felicemente i pranzi e le cene di Natale devi tenere necessariamente in considerazione quanto segue:

Non dimenticarti di comprare i vassoi usa e getta. Questi ti serviranno per conservare tutto il cibo in eccesso che potrai riporre in frigo per poi riscaldarlo e mangiarlo successivamente.

Compra, se non li hai, anche dei vassoi semplici. In essi riponi tutte le portate in modo tale da non dover fare avanti e indietro e fare anche una composizione con le pietanze che possa rallegrare la tua serata alternativa.

Non dimenticarti dello schiaccianoci e nemmeno del cavatappi. E' importantissimo avere con sé questi utilissimi utensili che se invece ti dimenticherai ti farà rimpiangere quella volta in cui al supermercato li volevi comprare ma decidesti di no perché "tanto andrò a festeggiare dai miei parenti non ne ho bisogno lo hanno loro".

Non dimenticarti questi utili consigli sulle cose da assolutamente non dimenticare per passare pranzi e cene in serenità e senza fretta.