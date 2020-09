Grave lutto per Miriana Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai annuncia la morte del padre sui social: “Buon viaggio”.

Grave lutto per Miriana Trevisan che, su Instagram, con poche ma significative parole, ha annunciato la morte del padre. “Buon viaggio papà. Grazie, grazie, grazie”, ha scritto l’ex ragazza di Non è la Rai che, pur vivendo l’enorme dolore con la propria famiglia, ha voluto condividere il difficile momento con i suoi fans che la seguono da quando, giovanissima, ballava e cantava nel programma di Gianni Boncompagni.

Miriana Trevisan, morto il padre: il triste annuncio sui social

Poche, ma struggenti parole quelle usate da Miriana Trevisan sui social per annunciare la morte del padre che le ha regalato una vita d’amore. L’ex ragazza di Non è la Rai non racconta il dolore che sta provando e non svela i dettagli, ma si limita a condividere un momento doloroso con le persone che, ogni giorno, le dimostrano affetto e sostegno.

Mamma di Nicola a cui dedica tutto il suo tempo, la showgirl dice addio all’amato padre a cui era estramente legata. Dopo aver detto addio al padre, la Trevisan si concentra sul figlio Nicola, nato dal suo amore, oggi finito, con Pago. Con Pacifico Settembre, questo il nome dell’ex marito, oggi la Trevisan ha un rapporto sereno ed, insieme, riescono a rendere felice il figlio Nicola a cui dedicato tutte le attenzioni che merita.

Per Miriana Trevisan, dunque, è un momento davvero doloroso. Dopo il post pubblicato sui social, l’ex ragazza di Non è la Rai che, ancora oggi, è amatissima da tutti, non ha aggiunto altro preferendo affrontare il grave lutto solo con i suoi affetti. Sui social, però, i fans la stanno sostenendo e incoraggiando esortandola a non mollare e a reagire di fronte al grande dolore.

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan) in data: 30 Set 2020 alle ore 12:54 PDT

“Condoglianze Miriana, sii forte”, “Mi dispiace tanto, un grande abbraccio”, “Mi dispiace, capisco cosa vuol dire perdere un genitore”, “Conosco quel dolore, ti abbraccio tanto”, Ti stringo forte”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.