Francesca Gollini era una delle ragazze più famose di Non è la Rai, ma che fine ha fatto oggi dopo la fine del programma?

Francesca Gollini è stata una delle ragazze simbolo degli anni 90′ grazie alla sua partecipazione al programma Non è la Rai, che durante il corso degli anni ha lanciato tantissime artiste nel mondo dello spettacolo. Non tutte, purtroppo, non riuscite a fare successo e dopo qualche anno dalla loro partecipazione sono scomparse dall’occhio indiscreto del pubblico.

E’ il caso di Francesca che era delle più popolari del programma ideato da Gianni Boncompagni. Tutti, chiunque fosse presente in quel periodo, si sono ritrovati almeno una volta a cantare nella vita la famosa Rosso, uno dei brani più famosi che Francesca interpretava con la sua voce. La Gollini, infatti, era una delle poche ragazze che all’epoca cantava con la sua voce, come Pamela Petrarolo, e in molti speravano che anche lei, come le altre che cantavano con la propria voce, potesse debuttare con il suo cd, ma questo momento purtroppo non è mai arrivata e dopo la fine della trasmissione, fatta eccezione per qualche piccolo progetto, Francesca è sparita dal mondo dello spettacolo.

Tant’è che ancora oggi in molti si chiedono che fine ha fatto Francesca Gollini di Non è la Rai?

Francesca Gollini: che fine ha fatto dopo Non è la Rai?

Francesca Gollini, dopo aver preso parte a ben due edizioni di Non è la Rai, decide di lasciare il programma e di dedicarsi a pieno alla sua carriera da cantante. Carriera che, purtroppo, non sarà come sperato.

Francesca, che tornerà nello show soltanto nella puntata finale, riuscirà a lanciare soltanto il suo primo singolo, qualche anno dopo, ma con scarso successo. Dopo la fine di Non è la Rai, diventa una delle coriste di Paolo Bonolis a Tira e Molla e qualche tempo dopo, insieme a Ilaria Galassi, prende parte ad un provocante servizio di Boss, il primo di una lunga serie, ma la sua carriera purtroppo non prende la piega desiderata.

Dopo quest’esperienza, infatti, sceglie di lasciare il mondo dello spettacolo e di condurre una vita molto riservata. Tant’è che non ha attivo nessun profilo social e non si sa bene che tipo di vita abbia oggi. Alcuni mormorano che abbia iniziato a lavorare nell’attività di famiglia inerente alla ristorazione, mentre altri fan del programma mormorano di averla vista ricoprire il ruolo di insegnante di fitness in una palestra di Roma, ma il tutto è da prendere con le pizze.

In molti credono che il più grande errore di Francesca Gollini sia stato quello di abbandonare un anno prima della chiusura definitiva il programma, ma perché l’ha fatto? Alcune ex protagoniste del programma, durante lo speciale mandato in onda Italia 1, rivelano che anche lei avrebbe dovuto incidere un cd con le canzoni dello show ma che all’ultimo minuto sia saltato tutto in quanto la produzione avrebbe preferisco puntare su Francesca Pettinelli, mandando su tutte le furie la Gollini. Tanto da spingerla ad abbandonare lo show, ma queste sono soltanto voci di corridoio.

Francesca di Non è la Rai non si sa, purtroppo, che cosa faccia o come sia oggi.