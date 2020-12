Hai preparato a casa la besciamella, ma il risultato non è quello atteso? Scopri gli errori da evitare assolutamente.

Chi non mai provato a preparare a casa la besciamella? Un condimento a cui nessuno può rinunciare soprattutto quando si preparano le paste al forno.

Spesso si preferisce prepararla anzichè acquistarla al supermercato, visto che non richiede molto tempo e ingredienti nella preparazione. Infatti la besciamella è una salsa che si prepara con tre ingredienti come il burro, latte e farina. Ma l’ultima volta che l’avete preparata non siete state soddisfatte del risultato ottenuto, cosa avete sbagliato? Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi tutte le indicazioni che vi aiuteranno nella preparazione perfetta della besciamella.

La besciamella non è cremosa? Ecco gli errori

Non è difficile preparare a casa questo semplice condimento, ma talvolta basta la fretta e la poca attenzione a farci commettere errori. Può accadere che dopo averla preparata non siete per nulla soddisfatti, magari è troppo liquida, si attacca al fondo della pentola o non ha il giusto sapore. Dove sta lo sbaglio?

Gli errori possono essere diversi, sicuramente il più comune è non attenersi alla ricetta, senza rispettare le quantità degli ingredienti indicati nella ricetta. Inoltre se non si rispettano le proporzioni è difficile ottenere un risultato perfetto, per ogni litro di latte, occorrono 100 g di burro e 100 g di farina.

Ma anche la preparazione richiede attenzione, quando versate gli ingredienti nella pentola, non dovete mai versare il latte in tempi diversi, ma tutto e subito. Il segreto per una besciamella perfetta è mescolare velocemente così da evitare la formazione di grumi.

La cottura va fatta nel modo corretto, la fiamma non deve essere costante durante la preparazione, quando preparate il roux la fiamma va abbassata. La cottura finale lenta eviterà che la besciamella si attacchi al fondo della pentola.

Quando si cuoce la besciamella dovete sempre girare per evitare che si formino i grumi, inoltre a fine cottura lasciatela raffreddare bene ma ricordate di ricoprire con la carta forno o la pellicola per alimenti, ma a contatto con la crema. Procedendo in questo modo non si formerà la crosticina sulla superficie.

Curiosità

Se non avete tempo di preparare la besciamella, potete utilizzare degli ingredienti alternativi. Oppure se avete ospiti intolleranti al lattosio non demordete, provate a prepararla in modo diverso, così da renderla più leggera senza rinunciare ad alcuni piatti. Scopri gli ingredienti alternativi alla besciamella.

Adesso si che potete preparare a casa la besciamella senza commettere errori!