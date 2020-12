Sonia Lorenzini protagonista di una terribile gaffe: la sua reazione è epica

Sonia Lorenzini è stata protagonista di una terribile gaffe al Grande Fratello Vip, credendo che un aereo diretto a Stefania Orlando fosse per lei. La sua reazione ha divertito il popolo della rete.

Sonia Lorenzini è da poco entrata nella casa più spiata d’Italia e la sua presenza non è di certo passata inosservata. In particolar modo nelle scorse ore, quando è stata la protagonista di una terribile gaffe al GF Vip. Che cosa è successo?

Questa mattina l’ex tronista di Uomini e Donne, che è a rischio squalifica, ha visto recapitare sulla casa un aereo contente un messaggio da parte dei telespettatori. Il messaggio era il seguente: “SO vali più di ciò che pensi – Le viperelle” e non appena lo ha visto il suo cuore si è riempito di gioia, in quanto era al settimo cielo che qualcuno le avesse mandato un aereo, mostrandole tutto il supporto necessario per questa avventura.

Peccato però che SO non fosse utilizzato come diminutivo del suo nome, Sonia, ma sono le iniziali del nome e cognome di Stefania Orlando. Una dedica fattele durante il giorno del suo compleanno.

Sonia Lorenzini ha commesso una terribile al GF Vip, convinta purtroppo che il gentile omaggio fosse per lei.

Sonia Lorenzini scopre che l’omaggio dei fan è per Stefania Orlando – VIDEO

Sonia Lorenzini, non appena visto l’aereo, si è subito emozionata e contenta ha condiviso quest’emozione con la sua compagna di viaggio Samantha De Grenet, rimanendo anche sorpresa che le sue fan abbiano scelto di chiamarsi “viperelle”, in quanto non capisce il perché di tale nome e che cosa abbia a che fare con lei e il suo personaggio.

Ed effettivamente con lei non c’entra assolutamente nulla. In quanto le “viperelle” sono le fan di Stefania Orlando, che utilizzano sempre le emoticon dei serpenti ogni qual volta che parlano sui social di lei, in quanto era stata definita in maniera ironica come la vipera della casa. Non appena a Sonia hanno però fatto notare che SO sta ad indicare il nome e cognome della conduttrice e non il diminutivo del suo nome come purtroppo aveva interpretato in maniera errata.

La reazione di Sonia Lorenzini quando ha scoperto che l’aereo era per Stefania Orlando è stata davvero epica e puoi trovarla qui in basso. La sua espressione ha divertito, e non poco, il popolo della rete che non ha potuto fare a meno di rendere virale questo momento sul web mostrando agli altri fan del programma cos’è successo quando ha scoperto il tutto.

La breve storia triste di Sonia Lorenzini e l’aereo delle viperelle#GFVIP pic.twitter.com/PNdwWL3Iz0 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 23, 2020

Sonia Lorenzini al GF Vip non ha purtroppo conquistato il pubblico del piccolo schermo a tal punto da mandarle un aereo. Anzi, almeno per il momento sembrerebbe non aver proprio fatto breccia nel cuor dei telespettatori, che fin dal suo ingresso nella casa non l’hanno vista di buon occhio per la lite con Tommaso Zorzi e per la recente discussione con Adua Del Vesco