Perchè Sonia Lorenzini rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020? Le offese choc rivolte ad Adua Del Vesco dopo la nomination.

Perchè Sonia Lorenzini rischia di essere squalificata dal Grande Fratello Vip 2020? Perchè su Twitter sta spopolando l’hashtag #fuoriSoniaLorenzini? A queste domande rispondono alcuni tweet che, in poche ore, sono diventati virali e secondo i quali l’ex tronista di Uomini e Donne, ancora furiosa per la nomination, starebbe rivolgendo insulti molto forti ad Adua Del Vesco.

Tra Sonia e Adua è ormai guerra aperta. La Lorenzini è sempre più vicina a Dayane Mello che si è allontanata dalla Del Vesco sostenendo la Lorenzini e ammettendo che non si sarebbe mai aspettata che Adua nominasse Sonia. Sfogandosi con Dayane e Samantha De Grenet, ma nei suoi momenti di solitudine, la Lorenzini avrebbe rivolto parole molto forti ad Adua.

Sonia Lorenzini attacca Adua Del Vesco: le parole che hanno scatenato la bufera tra i fan del Grande Fratello Vip

Sonia Lorenzini dichiara guerra ad Adua Del Vesco e, dopo aver discusso duramente con lei, si sfoga con Samantha De Grenet e Dayane Mello, le persone con cui ha legato di più. L’ex tronista di Uomini e Donne è convinta che Adua l’abbia nominata perchè gelosa del suo rapporto con Dayane e del suo trascorso con Mario Ermito con cui ha scambiato qualche messaggio la scorsa estate.

“Ci sono cose che non mi sono chiare, però Rosalinda non l’ho vista dispiaciuta per avermi nominato. O è gelosa per il rapporto che ho Dayane, o forse per la conoscenza con Mario”, ha sentenziato la Lorenzini durante una chiacchierata con Samantha De Grenet.

Su Twitter, però, gli utenti stanno chiedendo a gran voce dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per alcuni insulti che avrebbe rivolto alla Del Vesco. Sono tanti gli utenti che non perdonano Sonia contro cui è stato creato l’hashtag #fuorisonialorenzini entrato in tendenza nelle scorse ore.

C’è gente che avete fatto buttato fuori per IL NULLA, e gente come Sonia la volete tenere ancora dentro? Per non non parlare anche di SDG. Fate uscire sto schifo. Altrimenti entro in casa io e le levo fuori a pedate nel culo. #fuorisonia #fuorisamantha — Aʟᴇꜱꜱɪᴀ_GᴏᴏᴅVɪʙᴇꜱ.🌹 (@callmealex_00) December 22, 2020

Cosa faranno Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip 2020? Nella puntata del 28 dicembre si saprà la verità