Uomini e Donne oggi: batosta per Sophie Codegoni, gelo in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi vedono Sophie Codegoni alle prese con un bruttissimo momento: il colpo basso di Matteo.

Bruttissimo colpo per Sophie Codegoni nella puntata di Uomini e Donne di oggi. La giovane tronista, alle prese con la conoscenza con Matteo, Antonio e Giorgio, vivrà attimi difficili a causa di Matteo che, dopo averle mostrato la parte più dolce del suo carattere, la spiazzerà letteralmente con una risposta che gelerà tutto lo studio.

La tronista 18enne non ha mai nascosto di provare un interesse maggiore per Matteo che ha sempre considerato il corteggiatore più vero tra i ragazzi presenti. Tuttavia, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la risposta che darà Matteo nella puntata di oggi, ferirà tantissimo la Codegoni.

Uomini e Donne Oggi: Matteo rifiuta Sophie Codegoni

Se Antonio ha dichiarato di essersi innamorato di Sophie Codegoni, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, a lasciare tutti senza fiato sarà Matteo. Quest’ultimo è sempre stato elogiato per i modi e la sincerità con cui si è rapportato a Sophie. Gianni Sperti non ha mai negato di tifare per lui, ma nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi, Matteo perderà colpi e scatenerà le critiche nei suoi confronti.

Maria chiederà a Matteo cosa risponderebbe se Sophie decidesse di sceglierlo e la risposta è stata spiazzante. Il corteggiatore, infatti, ha risposto che direbbe no. Sophie, scioccata, lo accuserà di prenderla in giro. Anche Gianni Sperti si scaglierà contro Matteo e Sophie, esasperata dal corteggiatore, dirà: “Fai schifo”.

La puntata dovrebbe continuare con Davide che, in esterna, avrà portato Beatrice a cena. Tra i due ci sarà un’atmosfera romantica e, in studio, Chiara ammetterà di esserci rimasta male anche se continuerà a corteggiarlo.

Infine ci sarà spazio per Armando Incarnato che continuerà a litigare con Lucrezia Comanducci e accetterà di conoscere due donne che scenderanno per lui tenendone solo una. Anche Lucrezia comincerà a guardarsi intorno accettando di conoscere un ragazzo che scenderà per lei, ma lo manderà a casa perchè non sarà il suo tipo.