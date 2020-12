Uomini e Donne oggi, parole d’amore in studio: “Mi sono innamorato di te”

Grandi emozioni nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 17 dicembre: arriva l’inattesa ed emozionante dichiarazione d’amore.

Dichiarazione d’amore inaspettata nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 17 dicembre. Protagonista dell’inatteso momento d’amore sarà la giovane tronista Sophie Codegoni che, con il suo carattere forte e deciso, sta letteralmente conquistando il pubblico.

Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Sophie si ritroverà al centro dello studio con Matteo, Giorgio e Antonio, i tre corteggiatori che, tra i tanti, sono riusciti ad attirare la sua attenzione. La puntata, però, si aprirà con Armando Incarnato che, secondo il parere di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha un atteggiamento più pacato rispetto al passato.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 17 dicembre: liti, ripicche e dichiarazioni d’amore

La puntata di Uomini e Donne di oggi si aprirà con Armando Incarnato che, nelle scorse ore, sui social, ha pubblicato una dedica al suo grande amore. Dopo un confronto con Marianna, la corteggiatrice che è stata eliminata da Gianluca De Matteis prima di abbandonare il trono di Uomini e Donne e che ha chiesto di poter avere una seconda possibilità, il cavaliere napoletano si confronterà con Brunilde e Lucrezia Comanducci.

Armando racconterà di stare bene con Brunilde con cui ha intenzione di frequentare ancora mentre svelerà di avere dei problemi con Lucrezia Comanducci. Il colpo di scena della puntata, però, arriverà quando al centro dello studio si accomoderà Sophie Codegoni. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la tronista è uscita in esterna con Matteo e Giorgio. Durante l’esterna con quest’ultimo avverrà un imprevisto.

In esterna, infatti, si presenterà Antonio che sophie aveva lasciato a casa non fidandosi totalmente di lui ed essendo stata delusa da alcuni atteggiamenti. Pronto a tutto per conquistare il cuore di Sophie, Antonio interromperà l’esterna con Giorgio.

Dopo un momento di titubanza, la Codegoni gli concederà del tempo e Antonio ammetterà di essersi innamorato di lei.

In studio non mancheranno le discussioni tra Sophie e i suoi corteggiatori e a scagliarsi contro la tronista sarà anche Matteo che la accuserà di mostrare una Sophie dolce e presente in esterna per poi presentarsi come una ragazza fredda e razionale dando il via alla prima, vera discussione tra loro.