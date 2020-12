Se temi di sentirti sola durante le feste, ecco alcune idee per risolvere il problema sul nascere.

Quest’anno il Natale sarà diverso per tutti e tra tante famiglie che si riuniscono ci saranno anche coloro che come ogni anno o forse per la prima volta si troveranno a trascorrere le feste da soli.

In questi particolari frangenti, la paura di sentire la morsa della solitudine è sempre tanta. Per questo motivo, può essere utile organizzarsi almeno un po’ al fine di avere delle giornate piene e che siano al contempo piacevoli e rilassanti. Scopriamo quindi alcune idee per un Natale piacevole anche se si è da soli.

Come non sentirsi soli a Natale

Il periodo delle feste è visto spesso in modo negativo per via della malinconia che tende ad aleggiare nell’aria. Il ricordo dei tempi andati, la consapevolezza del tempo che passa e di ciò che è cambiato e non potrà tornare come un tempo sono solo alcune delle cause per la malinconia natalizia. Se a ciò si unisce il dover passare le feste da soli, è ovvio che la tristezza rischia di farla da padrona. Per questo motivo è sempre meglio munirsi in anticipo di qualche piccola strategia da mettere in atto nei momenti più difficili. Scopriamo, quindi, le più semplici da mettere in pratica.

Fare un programma della giornata. Spesso il non avere la più pallida idea di cosa si farà durante il giorno è un modo come un altro per oziare al punto da arrivare ad annoiarsi. In vista del Natale è quindi preferibile stilare una sorta di programma. Una colazione golosa, una mini SPA al mattino, una videochiamata con un’amica, il pranzo, la scelta del film da vedere… qualsiasi cosa aiuterà a scandire il tempo e a farlo scorrere in modo piacevole.

Creare l’atmosfera. Avere intorno a se luci e colori scalda sicuramente l’ambiente e aiuta a vivere meglio il Natale. Per questo motivo è consigiabile mantenere l’ambiente intorno a se piacevole, addobbato a festa o in modo che risulti rilassante e confortevole. Ciò aiuterà a vivere meglio la giornata.

Farsi belle. Natale da soli non significa passare la giornata in pigiama. È quindi bene prendersi cura del proprio aspetto e indossare qualcosa di bello. In questo modo ci si sentirà più predisposti verso tutto. Inoltre se dovesse arrivare una videochiamata improvvisa, non ci si sentirà a disagio nel mostrarsi agli altri.

Prepararsi qualcosa di buono. Mangiare bene è forse una delle tradizioni natalizie più grandi. È quindi importante stabilire un menu che sia di proprio gradimento e che si abbia voglia di preparare (o ordinare) e di mangiare. E visto che è Natale, perché non premunirsi anche di un pandoro o di un panettone per una pausa merenda dolce e sfiziosa?

Sentire gli amici. Se la voglia di sentire gli altri è tanta si può chiamare i propri cari e trascorrere con loro una giornata al telefono. Dedicare parte della giornata a sentire chi si ama, ad inviare messaggi d’auguri e simili farà passare il tempo scaldando anche il cuore.

Se si hanno più amici avvezzi alle video chiamate si potrebbe organizzare anche un piccolo aperitivo per la prima serata o addirittura una tombolata da fare online tutti insieme. Un modo sicuramente diverso dal solito per trascorrere questa giornata di festa.

Guardare qualcosa che si ama. E cosa c’è di meglio di una serata comoda sul divano guardando un bel film? In questo caso le piattaforme che offrono film natalizi sono davvero tante. In alternativa si può optare per una maratona con la propria serie tv. E se si ha voglia si può avviare anche un confronto sulla stessa, parlandone sui social o mettendosi d’accordo con un’amica.

Fare progetti per il futuro. E se nonostante tutto un po’ di tristezza o di nostalgia delle feste si fa sentire? In tal caso va bene anche ascoltarla e una volta fatto ciò si potrà iniziare a fare progetti per l’anno nuovo. E tutto ricordandosi che Natale dura solo un giorno. E che quindi, in poco tempo la sensazione che si sta provando, svanirà.

Se ci si predispone nel giusto modo, anche la solitudine da feste può essere contrastata. Ciò che conta è impegnarsi e dare il meglio di se al fine di vivere bene questo giorno.