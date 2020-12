Mario Ermito fa un’eclatante confessione su Lady Gaga al GF Vip: web in delirio

Mario Ermito, poco dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, ha svelato un clamoroso retroscena su Lady Gaga. I due hanno lavorato insieme ad un progetto molto atteso dai fan, che purtroppo non ha mai visto la luce.

Mario Ermito ha da poco fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip, ma nonostante sia entrato a far parte delle dinamiche del gioco da poco, non è comunque passato inosservato. Non solo per la sua bellezza, che ha subito balzata all’occhio, ma anche per alcune sue recenti dichiarazioni su Lady Gaga, la popstar di origini italiani che da anni fa ballare il mondo intero con le sue canzoni.

Secondo quanto rivelato dal bell’attore, i due hanno avuto modo di poter lavorare insieme nel 2012 ad un progetto molto atteso dai fan, il music video del brano Donatella, pezzo dedicato alla Versace, ma che purtroppo a causa di alcuni disguidi con la casa discografica di lei non ha mai potuto vedere la luce.

La notizia, come facilmente immaginabile, in poco tempo, ha letteralmente fatto il giro del web, facendo impazzire i fan di tutto il mondo. In quanto Mario Ermito ha anche raccontato in che modo si sono svolte le riprese, facendo sognare i fan su come sarebbe dovuto essere il video mai rilasciato dalla popstar.

Lady Gaga arruola Mario Ermito in “Donatella”: il video inedito di Artpop

Lady Gaga, secondo quanto rivelato da Mario Ermito al Grande Fratello Vip, avrebbe registrato il video nel 2012 a Milano, dove i modelli che hanno preso parte alla clip, tra cui il concorrente di Signorini, hanno indossato delle armature.

“Il video di Donatella doveva essere rilasciata, ma sfortuna vuole che lei e la casa discografica abbiano litigato e che l’intero progetto, dove comparivo anche io, sia stato bloccato” ha esordito l’attore, che nelle scorse ore ha fatto parlare anche in merito ai suoi messaggi in codice sull’Ares Gate. “Abbiamo lavorato insieme e lei è davvero molto bassa“ prosegue l’attore.

“Mi chiamarono dalla mia agenzia e mi dissero che ero stato scelto tra le proposte inviate per far parte del suo video. Abbiamo girato nel palazzo Versace, dove ci hanno sequestrato i cellulari e dopo due giorni di riprese abbiamo firmato anche una liberatoria” racconta il concorrente a Tommaso Zorzi. “Abbiamo indossato delle armature e lei stava all’ingresso, dove scendeva le scale ed iniziava a ballare e alla fine arrivava anche Donatella Versace” ha ammesso.

“Io ero contentissimo di aver preso parte a questo progetto, ma ho visto che il video non veniva mai pubblicato” ha concluso Ermito amareggiato. “Poi ho scoperto che è stato bloccato tutto perché lei aveva litigato con la casa discografica”.

Mario Ermito, segni particolari? Brindisino!

Mario Ermito e Lady Gaga, secondo quanto dichiarato dall’attore, hanno avuto modo di lavorare insieme anche se c’è chi rimane piuttosto scettico di fronte a questa presunta collaborazione tra i due, insinuando che non sia del tutto vero.