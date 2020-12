Cecilia Capriotti svela un’insolita abitudine al GF Vip: Zorzi piegato in due

Cecilia Capriotti ha svelato un’insolita abitudine al Grande Fratello Vip. La reazione di Tommaso Zorzi non è tardata ad arrivare.

Cecilia Capriotti è da qualche giorno una delle nuove concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini, che purtroppo non le ha fatto fare un bellissimo ingresso, organizzandole un terribile scherzo da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che hanno espresso commenti cattivissimi sul suo conto.

Nonostante ciò, comprendendo che si trattasse soltanto di uno scherzo, la bella attrice è riuscita ad instaurare un ottimo clima nella casa più spiata d’Italia, iniziando subito a legare tutti i suoi compagni di viaggio. Tanto da fare insolite confessioni. Che cosa ha raccontato?

Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti conquista Tommaso Zorzi

Al Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti ha rivelato una strana ed insolita abitudine. Confessione che ha subito conquistato Tommaso Zorzi, che non ha appena ascoltato quelle parole è scoppiato in una sonora risata. Che cosa ha dichiarato?

Cecilia ha ammesso di lasciare le targhette nei vestiti, quelle che mostrano il prezzo e il brand a cui appartiene quel determinato capo. “Quando metto un vestito, magari con grosso scollo spalle, faccio in modo che l’etichetta si veda” ha confidato l’attrice, che ha colpito tutti per la sua storia. “Poi c’è qualcuno che te lo fa notare e ti dice guarda che si vede e io rispetto che deve farsi gli affari suoi” ha proseguito ironica Cecilia, che divertito tutti i vipponi che erano lì con lei in quel momento. Perfino Samantha De Grenet, che ha ascoltato curiosa il tutto.

In particolar però è stato Tommaso Zorzi, che è rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua confessione che ha trovato, non solo divertente per il modo in cui ha raccontato il tutto di fronte all’occhio vigile delle telecamere di canale 5, il tutto anche abbastanza spontaneo, segno che probabilmente la Capriotti darà grandi soddisfazioni nel corso della sua permanenza nella casa, visto che non ha mancato anche di lanciare una frecciata ad Elisabetta Gregoraci, che di recente è stata la protagonista di una gaffe di Alfonso Signorini in diretta.

A Cecilia piace tenere in bella vista la targhetta con la marchia del brand nei vestiti: “mi dicono “hai la targhetta che…” fatti i cazzi tuoi!”#GFVIP pic.twitter.com/Dgxz9M9KyW — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 19, 2020

Cecilia Capriotti al GF Vip si è lasciata andare un’insolita confessione e per questo riguarda, invece, Elisabetta Gregoraci ha fatto riferimento alla battuta pronunciata da Signorini durante il suo ingresso. “Non è mica Elisabetta” aveva aggiunto ironicamente, riprendendo Stefania Orlando che aveva commentato il costo dei suoi bracciali. “Ma per fortuna” ha risposto lei in un secondo momento, di fronte ad un divertito Pierpaolo Pretelli, che non si aspettava di certo una reazione del genere post puntata, ma che ha stupito il pubblico, segno che tra lui ed l’ex di Briatore non c’è più nulla.