GF Vip, torna l’Ares Gate: messaggi in codice tra Adua e Mario Ermito

Al GF Vip è tornato l’Ares Gate attraverso dei messaggi in codice tra Adua Del Vesco e il nuovo concorrente Mario Ermito, con cui ha condiviso alcune esperienze sul set delle fiction di Mediaset.

Al GF Vip uno dei principali argomenti nati durante le prime settimane della messa in onda di questa quinta edizione è stato l’Ares Gate, che ha svelato numerosi retroscena riguardo finti gossip per promuovere fiction e quant’altro.

L’argomento, che diciamocela tutta aveva appassionato e non poco gli italiani, è stato messo un po’ da parte con il trascorrere del tempo e voci di corridoio suggerivano che in casa Mediaset fossero arrivate diffide per impedire che si parlasse di tale questione, che non è stata più affrontata in alcun programma televisivo. Nelle scorse però l’argomento è tornato prepotente nella casa più spiata d’Italia attraverso dei messaggi in codice tra Adua Del Vesco e Mario Ermito, uno dei nuovi vipponi di Signorini.

Adua Del Vesco e Mario Ermito tornano a parlare dell’Ares Gate al GF Vip

Adua Del Vesco e Mario Ermito hanno fin da subito di aver un ottimo feeling, complice probabilmente le loro collaborazioni passate, In quanto hanno lavorato sul set del remake de Il Bello delle donne e Il Peccato e la Vergogna.

Tant’è che ieri subito dopo la diretta, dopo che Alfonso Signorini lo ha presentato agli altri concorrenti, i due si sono subito ritrovati a scambiarsi qualche parola in merito ai vecchi tempi e sono è mancato il botta e risposta sull’Ares Gate.

“Tu hai una buona memoria Rosalinda, proprio da attrice” ha esordito il nuovo concorrente. “Ex attrice” ha osservato lei. “Dai, perché dici così? Era il tuo sogno” ha risposto lui. “Tu lo sai bene il perché“ ha risposto lei, tagliando subito a corto il discorso, facendo ben intendere il significato di queste parole.

Rosalinda: “Tu lo sai perché” ROSALINDA REALLY SAID I DON’T GIVE A FUCK RIAPRIAMO L’ARES GATE#gfvip — 🐍ma🐍parliamo🐍di🐍me🐍 (@seiunaparacula) December 19, 2020

Rosalinda Cannavò e Mario Ermito al GF Vip torneranno a parlare dell’argomento oppure, anche questa volta, si lascerà correre il tutto?