La pelle necessita di cure specifiche, soprattutto durante la notte. Ecco due ricette di bellezza per il viso di cui non potrete più fare a meno.

Si dice che il ‘passaporto’ per una bella pelle una donna lo conquisti con una beauty routine molto curata e che cominci già in giovane età. La pelle in questo modo resterà sempre elastica, ben idratata e l’incarnato apparirà compatto e luminoso.

Se la routine di giorno si compone sempre di elementi freschi, molto idratanti ma dalla texture leggera che possa essere un’ ottima base per il makeup, la notte la pelle del viso e del collo necessita di formulazioni avvolgenti, corpose e restitutive.

Scopriamo due ricette con cui creare altrettanti trattamenti da notte super potenti che trasformeranno la vostra pelle durante le ore del riposo notturno.

Crema trattamento notte al burro di karité, rosa mosqueta e lavanda

Per creare in casa un trattamento viso notturno ottimo per tutti i tipi di pelle, avrete bisogno di:

2 cucchiai di olio di jojoba

2 cucchiai di olio di rosa mosqueta

100 grammi di burro di karité

1 pezzetto di cera d’api

5 gocce di olio essenziale di lavanda

L’olio di jojoba è molto leggero, si assorbe facilmente penetrando in profondità. Un olio vegetale perfetto da applicare su pelli stressate perché vanta poteri rivitalizzanti, lenitivi ed è ottimo per prevenire i segni del tempo.

L’olio di rosa mosqueta è un olio vegetale molto prezioso ricco di proprietà rigeneranti, cicatrizzanti ed è ottima per la pelle particolarmente segnata è fortemente idratante, perfetto per esempio per trattare la pelle con cicatrici da acne.

Il Burro di Karité è molto elasticizzante, stimola la produzione di collagene e la cera d’api è molto emolliente ottima per pelli secche e screpolate mentre l’olio essenziale di lavanda è ottimo per ogni tipologia di pelle e conferisce anche un buon profumo al prodotto.

Per preparare il trattamento si scioglieranno il burro di karité e la cera d’api a bagnomaria, una volta sciolti completamente e raffreddati, si aggiungerà il resto degli ingredienti miscelandoli e versandoli in un barattolino di vetro.

Crema trattamento notte con al miele e cocco

Per preparare il trattamento da notte con miele e cocco, avrete bisogno di:

3 cucchiai di miele

6 cucchiai di olio di cocco

1 capsula di vitamina E (Tocoferolo)

Per preparare il trattamento si scioglierà l’olio di cocco e si aggiungeranno gli antri ingredienti miscelandoli tra di loro. Inserirli dentro un barattolino dopo averli fatti raffreddare.

Come utilizzare le creme viso per il trattamento notturno

Dopo aver struccato la pelle perfettamente, averla detersa e tonificata, applicare uno dei due trattamenti su viso e collo con un leggero massaggio prima del riposo notturno.

Queste creme si conservano in frigorifero per circa due mesi perché non contengono alcun conservante.

Fonte: Bellezza e Natura di Laura Garbo