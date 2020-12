Delle ciambelline fantastiche, ideali per la prima colazione, la nuova ricetta di arianna.fit_life.

Una ricetta dagli ingredienti semplici e veloce da preparare è quello che ci vuole quando si è a corto di idee e si ha voglia di un dolce gustoso ma light. I mini soft cinnamon donut non contengono zuccheri e non richiedono lievitazione, una preparazione veloce, leggera e morbidissima!

Basterà lo yogurt a conferire morbidezza, il sapore leggere vi stupirà tanto da non poterne più fare a meno, ciambelline deliziose da proporre anche sulla tavola durante le festività natalizie.

La ricetta dei mini soft cinnamon donut light, senza zucchero

Un impasto così soffice da lasciare senza parole, gonfio, morbido, delicato e dal sapore inaspettato, una delizia che ti conquisterà al primo morso! Sono facilissime da realizzare, preparate per voi in una versione sana e leggera.

(foto di arianna.fit_life)

senza zucchero

bassissimo contenuto di grassi

senza lievitazione

velocissime

perfette la colazione o la merenda, anche dei più piccini!

Ingredienti

155 g di farina Manitoba

70 ml di latte vegetale

65 g di yogurt greco

4 g di lievito vaniglia

cannella quanto basta

Preparazione

In una planetaria (o a mano) unisci, 155 g di farina Manitoba, 70 ml di latte vegetale senza zucchero, 65 g di yogurt greco, 4 g di lievito vanigliato + cannella a piacere, impasta il tutto fino ad ottenere un panetto liscio, omogeneo e compatto.

Dividi in circa 15 palline da 20 g ciascuna e forma con con ognuna una pallina tondissima, schiacciala leggermente un un mattarello, e bucala al centro. Cuoci in friggitrice ad aria a 200º per circa 5/8’ girandolo metà cottura (o in forno dopo averlo spennellato con del latte vegetale a 180º fino a doratura). Spennella con del miele e cospargi con eritritolo e cannella.

Fonte: (arianna.fit_life)

