Un meraviglioso makeup natalizio firmato Francesca Pagano in esclusiva per Chedonna.it. Un omaggio a tutte voi, che nonostante sarete chiuse in casa brillerete come delle stelle.

Questo sarà un Natale da molti punti di vista irripetibile, almeno lo speriamo tutti. Niente cene e pranzi con la famiglia al completo, niente tombola, niente scambio di regali e tante altre tradizioni e momenti magici che da tutta la vita siamo abituati a vivere.

Lasciarsi andare alla malinconia e alla tristezza non servirà certo a cambiare la situazione in cui il Covid-19 ci ha fatto piombare ormai quasi da un anno e visto che ‘Natale è sempre Natale’ abbiamo deciso di regalarvi un makeup semplice, luminoso, femminile e con delle belle labbra rosse, perché prendersi cura di se stesse, vuol dire anche prendersi cura della nostra famiglia e delle persone che amiamo.

Scopriamo come realizzare il trucco perfetto per le feste ideato dalla bravissima makeup artist Francesca Pagano, per essere bellissime e radiose nel giorno più magico dell’anno.

Come realizzare il makeup perfetto per le feste di Natale



Realizzare il trucco perfetto per le feste di Natale sarà semplice seguendo tutte le indicazioni e i consigli presenti nel video tutorial. Potete seguire tutti le lezioni del corso di trucco base di chedonna.it!

Idratare il viso sarà fondamentale prima di applicare il makeup per questo sarà fondamentale preparare la pelle in modo perfetto. Dopo aver idratato la pelle si potrà applicare il fondotinta ed il correttore. Il segreto per avere una base radiosa è l’illuminante liquido.

Per fissare il fondotinta, una cipria sarà il prodotto insostituibile e per scolpire i lineamenti una terra compatta ed un blush completeranno la base trucco in modo perfetto. Una base luminosa, un incarnato perfetto saranno perfetti per enfatizzare il punto di forza di questo makeup, il rossetto rosso.

Per il trucco occhi, una base di ombretti luminosi e una riga grafica di eyeliner che regaleranno uno sguardo magnetico. Una bella bordatura dell’occhio con infracigliare è il segreto per valorizzare gli occhi. Dopo aver applicato anche un mascara nerissimo non vi resta che scoprire tutti i segreti per applicare un rossetto rosso in modo impeccabile!