Paura per Elisabetta Gregoraci in piena notte: dove la puntata del Grande Fratello Vip 2020 costretta a chiedere l’aiuto dei pompieri.

Paura nella notte per Elisabetta Gregoraci che, sui social, ha condiviso con ifollowers quanto accaduto. Dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 di cui è stata protagonista in studio esibendosi con Matilde Brandi, Selvaggia Roma, Guenda Goria e Myriam Catania in una coreografia natalizia, è tornata nella sua casa di Roma ricevendo, però, una sgradita sorpresa.

A raccontare l’accaduto è stata proprio la Gregoraci durante una diretta notturna con i suoi coinquilini Enock e Francesco Oppini. Non sapendo cosa fare e colta dal panico ha così deciso di chiedere l’intervento dei pompieri.

Elisabetta Gregoraci resta fuori di casa: il racconto e l’epilogo sui social

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 con la squalifica di Filippo Nardi, Elisabetta Gregoraci è tornata a casa pronta per godersi il caldo del suo appartamento, ma è rimasta fuori di casa. “Non si apre la porta”, dice durante una diretta con Francesco Oppini ed Enock. “Non è che hai sbagliato piano?”, chiedono i due ex concorrenti.

“Ma vi pare? C’è anche l’allarme. Non ho sbagliato piano”, risponde la Gregoraci in panico. “Abbiamo una soluzione: vieni qua e ti troviamo una camera in albergo“, propongono Oppini ed Enock. Proposta che non viene accettata dalla Gregoraci che resta sul pianerottolo in attesa di capire cosa fare.

L’ex moglie di Flavio Briatore prova ad aprire la porta di casa sua aiutandosi con i piedi, ma anche tale sforzo diventa inutile.

“Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?”, ha aggiunto la Gregoraci.

Tutto, però, si è risolto per il meglio come ha poi svelato la stessa Elisabetta che è stata aiutata dai pompieri ad aprire la porta. La Gregoraci, intorno alle tre di notte, è riuscita finalmente a mettere piede in casa sua.

“I pompieri mi hanno aiutata ad entrare in casa grazie infinite. Ora mi godo il mio latte con i biscotti delle 3.45. Notte”, ha scritto la Gregoraci rassicurando tutti i suoi followers.