Oggi è ancora bionda e bellissima, ma è diventata una conduttrice di grande successo che ha alle spalle tanti amori e sta vivendo l’enorme gioia della maternità.

È stata lontana dai teleschermi della tvitaliana per troppo tempo, tanto che moltissimi telespettatori hanno chiesto a gran voce il suo ritorno in televisione.

In grado di parlare agli italiani di qualsiasi età con sincerità, trasporto e dolcezza, questa conduttrice è diventata famosa per programmi di intrattenimento leggero ma si è cimentata con grande successo anche alla conduzione di programmi di primo piano della televisione pubblica italiana.

Diventata famosissima per una gaffe a luci rosse durante un programma in onda in fascia protetta, ha avuto tanto amore nella sua vita: i primi due matrimoni sono falliti dopo pochissimi mesi dalla loro celebrazione a causa dell’indole tempestosa di quella che all’epoca era una ragazza all’apice della sua carriera.

Per le sue relazioni successive questa conduttrice ha scelto fermamente di non arrivare all’altare e oggi vive una relazione dolce ed appagante che le ha regalato tanta serenità. Quella appena precedente era stata “litigarella” a causa della grande differenza d’età con il suo compagno.

Oggi il più grande orgoglio di questa stimata professionista sono la sua unica figlia ormai grandicella e l’affetto del pubblico che non manca mai alle sue trasmissioni, anche se l’ultima dopo una buona partenza ha fatto registrare ascolti un po’ deludenti.

La conduttrice bionda dai tanti amori e una passione sconfinata per le cose buone

Nata a Legnano (in provincia di Milano) nel 1962, alla metà degli anni Ottanta questa ragazza era una bella e capace giornalista sportiva che incontrò grazie a un amico comune quello che sarebbe diventato il suo primo marito: un giocatore professionista di pallacanestro.

Il matrimonio venne celebrato nel marzo del 1989 e i due sembravano molto felici e innamorati. L’idillio si incrinò appena due anni dopo. Il marito all’epoca raccontò che sua moglie era molto lanciata nella costruzione della sua carriera televisiva e che aveva sempre meno tempo da trascorrere in famiglia e soprattutto nella casa di provincia che all’epoca la coppia aveva scelto come nido d’amore.

“Nel 1991 capii che mi stava lasciando e quando capii che c’era un altro la mia sensazione diventò una certezza” dichiarò anni dopo Pino Motta.

Avete capito chi è la giornalista sportiva e conduttrice bionda di cui stiamo parlando?

È Antonella Clerici, che nella foto precedente vediamo in una fotografia scattata al periodo della conduzione di Dribbling su Rai2, il programma sportivo co – condotto insieme al presentatore Gianfranco De Laurentis, con lei in foto.

Commentando i motivi per cui i suo primo matrimonio era finito, Antonella spiegò che, con il senno di poi, non si trattava di amore con la A maiuscola e che i due si erano sposati troppo giovani.

La vera passione arrivò qualche anno dopo con un nuovo amore con un uomo molto più grande di lei che divenne il suo secondo marito. Ricordando quel periodo, che andò dal 2000 al 2002, Antonella affermò di “sentirsi una vera donna” accanto a un uomo di 45 anni mentre lei ne aveva 38.

Del suo secondo marito Antonella disse che era “il ritratto di Richard Gere” ma, nonostante la passione che era scattata tra i due, le cose non andarono bene e la nuova coppia si separò dopo il secondo anno di nozze.

Da quel momento della vita in poi Antonella ha sempre rifiutato di arrivare nuovamente all’altare, cominciando a credere sempre meno nel matrimonio.

Paradossalmente, però, nel momento in cui ha rinunciato all’abito bianco è riuscita a portare avanti le relazioni più durature della sua vita.

La prima è stata quella con il giovane e bellissimo Eddy Mertens, l’uomo con il quale Antonella ha dato alla luce la sua unica figlia Maelle. La coppia fu bersagliata dai paparazzi per la grande differenza di età che la caratterizzava. Eddy non tollerò a lungo di essere considerato il “toy boy” della più matura Antonella e cercò di crearsi una carriera autonoma.

A quel punto cominciarono i contrasti con Antonella, tanto aspri da spingere Eddy ad affermare, durante un’intervista rilasciata a Chi: “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole”

I due hanno finito per separarsi e successivamente per tornare assieme soltanto per il bene di Maelle, riuscendo per un lungo periodo a mettere da parte i contrasti.

Ora che Maelle è diventata più grande i due hanno separato di nuovo le proprie strade sentimentali e Anatonella da 4 anni ha trovato la pace sentimentale insieme a Vittorio Garrone, ricchissimo imprenditore che gestisce l’azienda di famiglia fondata dal padre: la ERG.

Proprio nella bella casa di Arquata Scrivia, tra Liguria e Piemonte, Antonella ha messo a punto quello che è stato definito da più parti il suo ritorno televisivo in grande stile.

Antonella, che aveva rinunciato alla conduzione de La Prova del Cuoco a causa della morte di un carissimo amico, si è ritrovata però a dover scendere nuovamente a compromessi e mettere di nuovo la carriera davanti alla famiglia ed è tornata a fare la pendolare tra Arquata Scrivia e Milano.

Nonostante i sacrifici, però, Antonella sembra essere tornata nel suo elemento naturale, alla conduzione di un programma di ricette dedicato a tutta la famiglia. Sembrano lontani i tempi in cui si rese protagonista di una gaffe a luci rosse che sarebbe entrata nella storia della televisione italiana!

Di certo durante quella telefonata, Antonella Clerici è entrata a pieno titolo nel ruolo di “bionda” anche se la presentatrice si è poi ampiamente riscattata con anni e anni di conduzione impeccabile!