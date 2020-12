I biscotti di Natale, un ‘must’ che non manca mai in tavola e soprattutto come regalo sempre gradito da amici e parenti. Scopriamo le migliori ricette che abbiamo selezionato per voi.

Natale è famiglia, è buona cucina, è dolcezza e non soltanto nel cuore! In tavola non mancano mai i biscotti natalizi, gustosi, decorati, speziati, morbidi, friabili, glassati o semplicemente spolverati di zucchero a velo.

Questi golosissimi dolcetti poi, sono perfetti da offrire come regalo ad amici e parenti, magari chiusi in una bella scatola di latta stile ‘vintage’ o dallo stile natalizio. Scopriamo le ricette di biscotti di Natale che abbiamo selezionato per voi. Se ami cucinare, scopri tutte le ricette dei dolci di Natale.

Gli omini pan di zenzero, le stelline e i biscotti decorati

Tre ricette classiche, gustose e coloratissime da preparare assieme alla famiglia, in particolare ai bambini.

Biscotti pan di zenzero

I classici biscotti di Natale ‘pan di zenzero’ delicatamente speziati e perfetti da preparare con i bambini.

Stelline di Natale

Dei biscotti di frolla golosa a forma di stella, perfetti da regalare e anche da gustare per merende e colazioni.

Biscotti di Natale con glassa colorata

La glassa colorata è senza dubbio un ‘must’ che non può mancare nella decorazione dei biscotti natalizi.

