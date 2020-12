I dolci sono senza dubbio una delle portate del pranzo di Natale più gradite da tutta la famiglia. Abbiamo selezionato per voi alcune tra le ricette più golose.

I dolci, delizia e croce, soprattutto dopo le feste, per tutti coloro amano festeggiare il Natale senza rinunciare a nulla, soprattutto ad un nota golosa alla fine del pranzo di Natale, evento che vede riunirsi tutta la famiglia.

Sebbene ogni regione d’Italia abbia le sue ricette tipiche per i dolci natalizi, ci sono dei dolci che mettono d’accordo davvero anche i palati più esigenti. Abbiamo selezionato per voi tante ricette dalle più semplici e veloci a quelle un poco più impegnative, per preparare dei dolci di natale davvero irresistibili. Scopri anche le migliori ricette delle lasagne per il pranzo di Natale 2020.

Pranzo di Natale 2020: i dolci con la pasta sfoglia

I dolci con la pasta sfoglia sono tra i più semplici e golosi dolci natalizi. Scopriamo le ricette che abbiamo selezionato per voi.

L’albero di Natale

Un alberello molto goloso farcito con la nutella. Un dolce che piacerà sia a grandi che a piccini.

La Stella

Anche la stella è un altro dolce tipico del Natale, foggia diversa ma farcia intramontabile alla nutella come per l’albero.

La Ghirlanda

Una meravigliosa ghirlanda dolce preparata con la pasta sfoglia. Un capolavoro di gusto e creatività.

I dolcetti

Se cercate un’idea per preparare dei dolcetti semplici e veloci da preparare perfetti da servire con il caffè o durante una partita a tombola, ecco la ricetta perfetta.

