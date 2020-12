Cecilia Capriotti chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Cecilia Capriotti chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata. Da Pomeriggio 5 al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Cecilia Capriotti è una delle nuove concorrenti di Alfonso Signorini al GF Vip 2020, ma non è di certo nuova al pubblico del piccolo schermo. Cecilia, infatti, ha preso parte a numerosi programmi, come L’Isola dei Famosi, e da qualche tempo ricopre il ruolo di opinionista nei salotti televisivi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5.

Nome: Cecilia Capriotti

Età: 44 anni

Data di nascita: 27 febbraio 1976

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Showgirl

Luogo di nascita: Ascoli Piceno

Altezza: 175 cm

Peso: 55 kg

Profilo Social: Instagram

Cecilia Capriotti vita privata

Cecilia Capriotti, nata sotto il segno dei Pesci, viene al mondo nel 1976, precisamente il 27 febbraio ad Ascoli Piceno. Fin da piccolissima, ha le idee ben chiare. Tant’è che sogna di poter lavorare nel mondo dello spettacolo, precisamente come attrice. Purtroppo però la vita non sarà tutta rose e fiori e da bambina sarà costretta ad affrontare un evento traumatico: la perdita di sua madre.

Cecilia si trova fin da piccola a fare i conti con la vita, vivendo il più terribile dei lutti. Questo evento la sconvolgerà a tal punto che perderà la voce per qualche anno. I problemi purtroppo per Cecilia non finiscono di certo qui. A causa della perdita della voce, diventa vittima dei suoi compagni di classe, che iniziano a bullizzarla.

Nonostante i tanti problemi, Cecilia riesce a recuperare l’uso della parola, anche se non ha affrontato un periodo facile. In quanto è stato un percorso complicato, seguita dai specialisti del settore che l’hanno aiutata a parlare come faceva un tempo. Ora ha ritrovato il sorriso e per ironia della sorte si definisce una persona logorroica.

Cecilia Capriotti carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)



Cecilia Capriotti fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo negli anni 2000, prendendo parte a Miss Italia. Purtroppo però non riuscirà ad arrivare sul podio, ma nonostante ciò il concorso rappresenta il suo trampolino di lancio, in quanto viene notata da Lele Mora, che colpito dal suo potenziale riesce subito a farla lavorare sul piccolo schermo. Tant’è che nel 2004 prende parte a Dribbling, programma di Rai 2, come valletta e l’anno successivo rimane sempre in casa Rai lavorando a La vita in diretta.

Ma non solo il piccolo schermo, Cecilia punta in alto e arriva anche al cinema con un film di Vincenzo Salemme, No problem. Un periodo d’oro per la Capriotti che sceglie di posare anche per la famosa rivista Max e nel 2010 entra nel cast di Ballando con le stelle, dove gareggia al fianco di Samuel Peron. L’anno seguente, invece, ritorna sulle copertine posando per il magazine For Men e nel 2012 lavora per Woody Allen, prendendo parte ad alcune scene della pellicola To Rome With Love. L’anno seguente punta invece al teatro, prendendo parte alla commedia Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, mentre nel 2018 debutta nel mondo dei reality show con la partecipazione all’Isola dei Famosi. L’anno del cannagate di Francesco Monte, dove lei confermerà la versione di Eva Henger.

Da qualche anno, invece, ricopre il ruolo di opinionista nei salotti televisivi di Pomeriggio 5, dove insieme a Karina Cascella ed altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo commenta i maggiori avvenimenti della cronaca rosa.

Cecilia Capriotti Vallettopoli

Il nome di Cecilia Capriotti purtroppo viene fuori anche nel processo giudiziario denominato Vallettopoli. Il magistrato John Woodcock la inserisce nel registro delle persone che devono essere indagate. Un’accusa piuttosto seria, in quanto vengono fuori delle estorsioni ai danni di Francesco Coco, un ex calciatore, ma tutto si risolve per il meglio in quanto viene ufficialmente scagionata da ogni possibile accusa.

Anche se non termina qui la sua avventura con i tribunali, in quanto nel 2010 il suo nome compare nuovamente tra le pagine della cronaca giudiziaria. In quanto avrebbe subito un tentativo di estorsione da un agente che le avrebbe chiesto soldi al fine di farla lavorare nel mondo dello spettacolo. Insomma, decisamente un percorso di vita tutt’altro che noioso.

Cecilia Capriotti fidanzato

Decisamente più serena è la sua vita sentimentale. Storica è la sua relazione con l’attuale compagno di Sabrina Ferilli, Andrea Perone. Il loro legame sembrava essere davvero solido, infatti si mormora che stessero progettando perfino di mettere su famiglia, ma le cose non sono andate come sperato. Nonostante tutto lei ha trovato l’amore della sua vita.

Cecilia è fidanzata dal 2014 con Gianluca Mobilia. L’amore tra loro è nato durante una vacanza a Panarea. I due si sono amati fin da subito e da quel momento non si sono più lasciati, ammettendo di essere rimasta subito colpita dall’aspetto fisico del suo compagno ma anche dalla sua innata simpatia, ma non solo.

Durante il corso della loro conoscenza, lui si è comportato da vero e proprio gentiluomo. In quanto le ha inviato un mazzo di rose con tanto di dedica. Il sentimento che li lega è davvero forte, tant’è che dal 2016 hanno scelto di vivere insieme ed hanno anche avuto una figlia, la piccola Maria Isabelle.

Cecilia Capriotti Grande Fratello Vip

Cecilia Capriotti da qualche tempo è una delle fedeli opinioniste di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ma ora è pronta ad entrare nella casa del GF Vip. Alfonso Signorini, infatti, a causa del prolungamento del programma, sarebbe dovuto finire a dicembre ma andrà in onda fino a febbraio del 2021, ha scelto di fare entrare nuovi vipponi e lei è una di questi.

La Capriotti entrerà nella casa più spiata d’Italia venerdì 18 dicembre e siamo sicuri che il suo ingresso non passerà affatto inosservato agli occhi dei concorrenti già presenti all’interno del programma di successo di canale 5, che è arrivato alla sua quinta edizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip saprà sicuramente stupire il pubblico del piccolo schermo, scombussolando le dinamiche del programma che mai come in questo momento sembrano essere davvero imprevedibili.

Per le informazioni si ringrazia il portale: chiecosa.it